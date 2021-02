Dierenprints: scoor met deze beestige handtastrend!

Tijger, croco of luipaard? Nu die gedroomde safari nog steeds niet aan de orde is, gaan we massaal voor accessoires die dat heerlijke vakantiegevoel uitstralen. Onze favoriete trend? Dierenprints! Met deze beestige handtassen blaas je zelfs de saaiste outfit instant leven in. Ninashop.be selecteerde haar favorieten dierenprint handtassen.

Voor de beginners: croco

Nog een groentje op vlak van dierenprints? Een tas met croco-leder is de perfect starter. Gestructureerd crocoleder oogt elegant zonder te opvallend te zijn en staat een pak interessanter dan een klassieke handtas in glad lader. Ben je op zoek naar een tas die je jarenlang met plezier om de arm zwaait? Ga dan voor een exemplaar in een tijdloze tint als cognac, zwart of zachtbeige. Mag het wat opvallender? Een vrolijke knalkleur tilt je outfit meteen naar een hoger niveau. Onze favoriete trendkleur? Fuchia! Een welgekomen blijkmaker in deze donkere periode!

Volledig scherm Essentiel - Anfora, Lia Biassoni - Cerea, Lucca Baldi © Ninashop.be

1. Essentiel (nu 67,50 euro i.p.v. 135 euro)*.

2. Anfora, Lia Biassoni (nu 54,90 euro i.p.v. 229 euro)*.

Voor de gevorderden: slangenprints

Nog zo’n topper in het rijk der dierenprints: slangenleder! De perfecte match voor wie klaar is voor de volgende stap. Hoe opvallend je gaat, heb je helemaal zelf in de hand. Met een handtas in gedempte kleuren hou je het subtiel. Ready for more? Ga dan voor een knappe statement bag. Slimme fashionista’s maken gebruik van de soldenperiode om hun nieuwe lievelingstas voor een prikje op de kop te tikken. Geen tijd om urenlang de virtuele winkels af te schuimen? No worries, wij deden het zoekwerk voor jou.

Volledig scherm Zadig & Voltaire - Melanie, Anna Morellini - Agri, Lia Biasoni © Ninashop.be

1. Zadig & Voltaire (nu 189 euro i.p.v. 270 euro)*.

2. Melanie, Anna Morellini (nu 159,20 euro i.p.v. 179 euro)*.

3. Agri, Lia Biasoni (nu 107,70 euro i.p.v. 359 euro)*.

Voor de pro’s: leopard

Luipaardprints laten niemand onberoerd. Je bent er helemaal weg van of hebt er een absolute hekel aan. Hoor je bij het kamp van de lovers of the haters? Een ding staat vast: leopard is intussen een echte klassieker. Toch hou je het best rekening met enkele moderegels. Verkeerd gestyled kan een luipaardprint namelijke nogal snel fout ogen. En naar die Carmenlook is niemand op zoek. Hou het stijlvol en geef met je leopard handtas een neutrale basis extra pit. De combinatie met jeans of zwart is een echte winner.

Volledig scherm Valentino- Emilia, Anna Morellini - Whistles © Ninashop.be

Op zoek naar een andere soort handtas? Bekijk hier het volledige aanbod op ninashop.be.

(*) Deze aanbiedingen zijn enkel deze week geldig.

