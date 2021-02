Deze rode handtassen verdienen een plek in je hart

Een rode handtas is misschien niet je eerste keuze. En toch is het de tas die nooit verveelt en waar je jarenlang plezier aan beleeft. Vier redenen waarom het rode accessoire een plek in je hart verdient. Ninashop.be selecteert haar favoriete rode handtassen.

Een rode tas past perfect bij drukke motieven

Kleurige bloemenmotieven, geometrische figuren, zwart-witprints en een streepje leopard: stoffen met patronen zijn al enkele jaren een vaste waarde in modeland. Het enige probleem met opvallende prints? Ze hebben de neiging om alle aandacht op te eisen, waardoor zelfs het mooiste accessoire onopgemerkt blijft. Maar dat is buiten een rode handtas gerekend. Met haar opvallende verschijning weet ze moeiteloos haar mannetje te staan bij al dat printgeweld. Een rode tas voegt een mooi contrast toe aan meerkleurige stofjes en brengt je outfit in evenwicht. Toegegeven, niet iedere print is een perfecte match, maar je zal ervan versteld staan hoeveel van je bloemenjurken en tijgerbloesjes wél een extra boost krijgen met een rode tas als bondgenoot.

Volledig scherm Ricordo, Mia Tomazzi - Trussardi © Ninashop.be

1. Ricordo, Mia Tomazzi (nu 89,70 euro i.p.v. 299 euro)*.

2. Trussardi (nu 65,95 euro i.p.v. 109,95 euro).

Rood is een passe-partout

Ook als je geen liefhebber van prints bent, kan je met een rode tas heel wat kanten uit. De combinatie met zwart is een van de meest voor de hand liggende keuzes. Een zwarte outfit kan snel nogal hard en serieus ogen. Een vleugje rood zorgt voor extra pit en tilt je look naar een hoger niveau. Hetzelfde geldt voor de combinatie van rood en marineblauw: a match made in heaven. Andere kleuren die het goed doen met een streepje rood zijn wit, beige, grijs en taupe. Ingetogen kleuren krijgen door een rode statement bag een echte karakterboost. Doen!

Volledig scherm Garlate, Lia Biassoni -Lucca, Lucca Baldi - Coccinelle © Ninashop.be

1. Garlate, Lia Biassoni (nu 89,70 euro i.p.v. 299 euro)*.

2. Lucca, Lucca Baldi (nu 97,20 euro i.p.v. 324 euro)*.

3. Coccinelle (nu 106,95 euro i.p.v. 214,95 euro).

Altijd in de mode

Trends komen en gaan, maar onze liefde voor een rode handtas blijft voor altijd bestaan. Dankzij haar unieke kracht om kleuren en patronen te versterken geraakt het rode accessoire nooit out of style, wat de laatste modegril ook is. Eén kleine kanttekening: de vormgeving van je tas speelt natuurlijk ook een rol. Net omdat een felle tint al behoorlijk wat aandacht opeist, is een tijdloos design een slimme keuze. Goed voor jarenlang plezier!

Volledig scherm Pomarance, Lucca Baldi - L.K.Bennet © Ninashop.be

1. Pomarance, Lucca Baldi (nu 101,70 euro i.p.v. 339 euro)*.

2. L.K.Bennet (nu 96 euro i.p.v. 240 euro).

Voor iedereen een roodtint

Nog steeds niet helemaal overtuigd dat een rode tas iets voor jou is? Think again! Er bestaat echt voor iedereen passende roodtint. Van felrood, koraal en kersenrood tot bordeaux en terracotta. Wie alvast een streepje voor wil hebben kiest voor het vrolijke fuchsia: een van dé trendkleuren van zomer 2021.

Volledig scherm Ciosa, Anna Morellini - Becksondaard -Bulaggi © Ninashop.be

1. Ciosa, Anna Morellini (nu 54,90 euro i.p.v. 229 euro)*.

2. Becksondaard (nu 50,95 euro i.p.v. 84,95 euro).

3. Bulaggi (nu 47,95 euro i.p.v. 79,95 euro).

