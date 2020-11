De mooiste cognac handtassen voor een prikje

Van kop tot teen in het zwart gekleed of liever kleurig gekleed? In tegenstelling tot wat velen denken is niet een zwarte (of witte) handtas, maar wel een cognackleurig exemplaar de ideale passe-partout. Een cognaclederen tas matcht met werkelijk elke outfit en ademt met haar subtiele jaren 70 twist tijdloze elegantie. Mini, midi of maxi? Voor ieder wat wils.