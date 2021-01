Bij deze handtassen zweert Lena van Looksoflena

Citybag

Welke handtas Lena het liefst om de arm zwiert, hangt af van het seizoen. ‘In de zomer kies is vaak voor een clutch, maar met een dikke winterjas en sjaal vind ik een lederen crossbodytas een echte musthave voor de moeders onder ons.’ Te opvallende kleuren of een overdaad aan blingbling zijn niets voor Lena. Voor een tas waar je jarenlang plezier aan beleeft kiest de fashionista liever voor warme cognactinten of tijdloos zwart: klassiekers die bij quasi elke outfit passen.

Onder Lena’s favorieten springt een schattig mini-boekentasmodel in het oog dat je casual over de borst of elegant in de hand kan dragen. Wie Lena’s Instagramaccount volgt, weet dat de sympathieke influencer houdt van sportieve elegantie. Een lederen heuptasje dat je crossbody draagt past perfect bij die stijl. ‘Met zo’n tasje over de borst staat een kleedje of rok net iets stoerder. Helemaal mij.’ Een lederen heuptasje is altijd mooi in cognac, maar kan ook als speels kleurcontrast dienen. Een exemplaar in bordeaux geeft een ingetogen ton-sur-ton outfit in rozetinten meteen wat extra pit.

Volledig scherm Monte Rosa, Pia Sassi - Alice , Anna Morellini © Ninashop.be

2. Alice, Anna Morellini (nu 39,90 euro ipv 159 euro).

Volledig scherm Burkely - Emma, Anna Morellini © Ninashop.be

2. Emma, Anna Morellini (nu 131,40 euro ipv 199 euro).

Mom bag

Voor wie net als Lena een zwak heeft voor tassen waarin je hele hebben en houden past, is een mom bag een absolute aanwinst. De grote, vierkante tassen zijn momenteel niet weg te denken uit het straatbeeld. Niet verwonderlijk, want als praktische schatbewaarder met betaalbaar prijskaartje vinkt een mom bag alle criteria van de perfecte handtas af. Je vindt ze tegenwoordig in tal van materialen. Witte teddystof, zacht velours, stevig leder of met een leuke print? Voor ieder wat wils. ‘Vertrek ik naar een klant voor stijladvies, dan neem ik een stevig, lederen exemplaar mee waarin ik al mijn stof-en kleurstalen kwijt kan, maar ik ben ook helemaal weg van mom bags in velours of met een leuke ruitenprint.’

Volledig scherm Timavo, Lia Biassoni - Pietrasanta, Lucca Baldi © Ninashop.be

Volledig scherm Cactus Rib Bag - Nu The Moment © Ninashop.be

Clutch

In de zomermaanden zal je Lena vooral met een clutch zien rondlopen. Voor jonge moeders niet meteen het meest praktische type handtas, maar als mama van drie tienerzonen hoeft Lena haar handen niet vrij te houden. ‘Tien jaar geleden zou ik nooit voor een clutch gekozen hebben, maar nu mijn zonen tieners zijn is het een van mijn favoriete modellen’. Een clutch is de ideale bondgenoot voor een feestje of zomerse BBQ. ‘Met een fleurig exemplaar knal je zelfs een eenvoudige outfit de lucht in.’ Frisse kleuren, goud leder, zomerse prints of alles tesamen? Jij kiest!

Volledig scherm Grec Muse - Monte Linas, Pia Sassi - Lagosta, Mia Tomazzi © Ninashop.be

1. Grec Muse ( 29 euro).

3. Lagosta, Mia Tomazzi (nu 76,30 euro ipv 109 euro).

