Beige is beautiful: 3 manieren om de klassieke beige handtas toch spannend te maken

De heuptas: een echte aanwinst voor elke vrouw

15 februari Een heuptasje een absolute fashion faux pas? Die tijd is al lang voorbij. De klassieke heuptas kreeg een grondige make-over. Het jaren ’80 nylon maakte plaats voor luxueuze stoffen en de tas werd omgedoopt tot belt bag. Vandaag is de belt bag een constante op de catwalks. Ontbreekt deze must-have nog in je collectie? Profiteer van de laatste soldendagen om daar verandering in te brengen! Ninashop.be selecteert haar favoriete belt bag tassen.