Basic instinct: deze handtassen zijn tijdloos en passen bij elke outfit

Ben je op zoek naar een handtas die je jarenlang met plezier uit de kast haalt? Dan zijn neutrale tinten jouw go to. Tijdloze tassen in bruin, camel, beige zijn een vaste waarde in handtassenland. Dat was tien jaar geleden het geval en zal in 2030 niet anders zijn. Wist je trouwens dat neutrale tinten nog veelzijdiger zijn dan het eeuwige zwart? Zachte beige- en bruintinten passen perfect bij een zonnige outfit, maar zorgen net zo goed voor een streepje luchtigheid op een druilerige dag. Een tas in nude, tan of cognac voegt een stijlvol accent toe aan je outfit zonder dat het accessoire met alle aandacht gaat lopen.

Klein maar fijn

Als er één handtas is die absoluut een plek in je handtassencollectie verdient, dan is het wel een crossbody tas in zachte natureltint. De praktische must-have is de ideale bondgenoot voor een wandeling, shoptocht of citytrip en past net zo mooi op een zwierige bloemenjurk als op een casual jeans of opvallende party dress. Goed voor jarenlang plezier!

Volledig scherm Adda, Lia Biassoni - Isabel Bernard - Cetona, Lucca Baldi © Ninashop.be

1. Adda, Lia Biassoni (Nu 54,90 euro i.p.v. 219 euro)*.

2. Isabel Bernard (Nu 119,95 euro i.p.v. 149,95 euro).

3. Cetona, Lucca Baldi (Nu 67,60 euro i.p.v. 169 euro)*.

Praktische allrounder

Een handtas waar je hele hebben en houden in past? Al generaties lang is de XL- schoudertas de topfavoriet van drukbezette vrouwen. Of je nu een dagje naar kantoor trekt, met je kroost op wandel gaat of (eens het weer kan) je benen onder tafel schuift in een hip restaurant: een schoudertas in naturelkleur staat altijd stijlvol. Nude, cognac of bruin? Aan jou de keuze!

Volledig scherm Vinci, Lucca Baldi - Lancaster - Fosdinovo, Lucca Baldi © Ninashop.be

1. Vinci, Lucca Baldi (Nu 74,90 euro i.p.v. 324 euro)*.

2. Lancaster (Nu 215 euro).

3. Fosdinovo, Lucca Baldi (Nu 69,90 euro i.p.v. 299 euro)+.

(*) Deze aanbiedingen zijn enkel deze week geldig.

