10 opvallende handtassen die jouw herfstgarderobe compleet maken

Dit zijn de handta­strends van het najaar

28 september Deze herfst laten we de praktische schoudertas even voor wat ze is en houden we onze tas netjes in de hand vast. Kies voor een ladylike model in een tijdloze tint en laat het handvat de show stelen. Deze elegante tassen matchen met elke outfit en geven je look meteen een classy upgrade.