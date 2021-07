Zo smakelijk kan intermittent fasting zijn: 5 recepten die bewijzen dat gezond niet saai hoeft te zijn

Periodiek vasten of intermittent fasting kennen we ondertussen wel. Meer zelfs, heel wat mensen schakelden tijdens de lockdown over op deze nieuwe eetwijze. Dokter en auteur Servaas Bingé schreef erover in zijn boek ‘16:8: Met intermittent fasting naar een gezonder gewicht.’ Hij licht toe hoe intermittent fasting werkt en deelt vijf recepten die binnen de levensstijl passen. Wat je meteen merkt? Gezond hoeft niet saai te zijn.

Zelf krijgt hij de kriebels van de term ‘dieet’, benadrukt dokter en auteur Servaas Bingé. Periodiek vasten ziet hij eerder als een levenslange strategie. En hoewel er verschillende strategieën bestaan – getuige de honderden boeken over het onderwerp – geeft hij duidelijk de voorkeur aan de 16:8-variant.

“Dat is de meest laagdrempelige vorm: eigenlijk is het niet meer dan je ontbijt overslaan. En welke werkende mens heeft dat nog nooit gedaan? Bovendien voel je er vrij snel de gezondheidsvoordelen van. The proof of the pudding is in the eating.”

Volledig scherm Servaas Bingé. © An Van Gijsegem

Nu ja, the nót eating in dit geval. De inspiratie voor deze levenswijze haalde hij uit zijn praktijkervaring als huisarts. “Dat ging prima wanneer het ging om zieke patiënten genezen. Het lukte me echter niet om mensen structureel gezond te houden.” Pas toen hij zijn praktijk inruilde voor de kleedkamers van het wielerteam Lotto Soudal, viel het kwartje. “Topsporters vragen niet: ‘Kan je mij genezen?’ Wel: ‘Hoe kan ik zo gezond mogelijk zijn?’ Probleem: daar was ik als arts niet voor opgeleid. Ik ben toen opnieuw de studieboeken ingedoken: voeding, trainingsleer ... Al snel ontstond een nieuwe passie. Want wat als de ‘gewone’ patiënten nu eens dezelfde vraag zouden stellen? Niet: ‘Los mijn probleem op.’ Wel: ‘Zorg dat ik überhaupt zo weinig mogelijk problemen krijg.’ Voorkomen is beter dan genezen, dat wisten zelfs de oude Grieken.”

Maar liefst 95 procent daarvan heeft te maken met voeding, vermoedt de arts. “De binnenkant van onze darmen is ons grootste contactoppervlak met de buitenwereld. Alle stoffen die belastend zijn voor onze gezondheid, komen via de darm naar binnen. Een gezond eetpatroon is dan ook extreem belangrijk.” En daar kunnen deze recepten alvast bij helpen.

Funky Komkommersap

10 minuten • voor 1 persoon

Volledig scherm © Bram Debaenst

Dit heb je nodig

1 komkommer • 2 limoenen • 13 g verse munt • 1,5 el zoetstof • 100 ml water • ijsblokjes

Zo maak je het

1. Was de komkommer en snij hem in blokjes.

2. Knijp het sap van de limoenen boven de blender uit en voeg vervolgens de muntblaadjes, de komkommerblokjes en het water toe.

3. Mix fijn in de blender.

4. Giet het mengsel door een zeef in een kan. Roer met de lepel nog even in de zeef, zodat al het sap eruit is.

5. Voeg zoetstof toe aan het sap en roer goed. Serveer in een glas met ijsblokjes.

WAT? Komkommer bestaat voor 95% uit water, waardoor het een positieve invloed heeft op je hydratatiestatus. HOE? Mix alles samen in de blender, en vergeet zeker de schil van de komkommer niet te eten. Die bevat namelijk alle vezels, verschillende micronutriënten en antioxidanten. De combinatie van water en vezels stimuleert trouwens de darmbeweging en een normaal stoelgangpatroon. WAAR? Thuis, op kantoor, onderweg op de trein of in de auto. Dit sapje kan je op voorhand maken en vervolgens overal mee naartoe nemen als originele dorstlesser. WIE? Ideaal voor mensen die net starten met vasten en iets nodig hebben om de 16 uur te overbruggen. WANNEER? Komkommer is een erg geschikt tussendoortje, want hij bevat amper calorieën. Dit sapje kan op elk moment van de dag, en is een originele manier om voldoende water binnen te krijgen.

Oreganofocaccia met tapenade van zongedroogde tomaten

35 minuten • voor 4 personen

Volledig scherm © Bram Debaenst

Dit heb je nodig

175 g mozzarella • 2 el ongezoete Griekse yoghurt • 100 g havermeel • 1 tl wittewijnazijn • 1 ei • ½ tl zout • ½ tl knoflookpoeder • 1 tl oregano

Voor de topping: 10 zongedroogde tomaten • 1 teentje knoflook • 1 el olijfolie • 1 el parmezaan • peper • zout • ¼ rode ui, naar smaak • 1 kipfilet • mediterrane kruiden, kurkuma, peper, zout, paprika­poeder, naar smaak • verse tijm, fijngesneden

Zo maak je het

1. Verwarm de oven voor op 200 °C.

2. Verwarm de mozzarella en de Griekse yoghurt in een pan op een middelhoog vuur of in de microgolfoven. Roer af en toe om.

3. Voeg de overige ingrediënten toe en roer goed om. Het is normaal dat de mozzarella niet smelt, hij blijft vrij stevig.

4. Schep het deeg op het bakpapier, druk het plat en maak er een ovale of ronde vorm van. Prik er met een vork kleine gaatjes in en bak 20 minuten in de oven (of tot de focaccia goudbruin is). Haal uit de oven en laat even afkoelen.

5. Doe de zongedroogde tomaten, knoflook, olijfolie, parmezaan, peper en zout in de blender. Mix goed.

6. Snij de rode ui in fijne ringetjes.

7. Kruid de kip met mediterrane kruiden, ­kurkuma, peper, zout en paprikapoeder, en bak goudbruin.

8. Snij de focaccia in rechthoekjes en de kip in plakjes. Besmeer de focaccia met de tomatentapenade en leg de plakjes kip erop. Werk af met enkele schilfers parmezaan, rode-uiringen en verse tijm.

WAT? Mozzarella behoort tot de gezondste kazen omdat het zout- en caloriegehalte erg laag is. De lactobacillen die de melk fermenteren tot kaas, zorgen voor een voedzame bron van probiotica, een feestje voor je microbioom. HOE? Beleg je focaccia met verschillende groentjes. Hoe kleurrijker je gerecht, hoe voedzamer. WAAR? Stap even weg van je computer. Als je doorwerkt tijdens het eten, ben je je minder bewust van wat je eet en het smaakt ook minder. WIE? Stap uit de ratrace, en neem bewust de tijd om samen met je collega’s te eten. Wedden dat je je ook mentaal gevoed voelt? WANNEER? Dit is een ideale fastbreaker. Dat wil zeggen: de eerste maaltijd om je dag mee te beginnen. Idealiter is dit je meest voedzame maaltijd: al deze calorieën worden allemaal nog verbruikt.

Kippengehaktballetjes in tomatensaus

45 minuten • voor 4 personen

Volledig scherm © Bram Debaenst

Dit heb je nodig

2 uien • 1 teentje knoflook • olijfolie • laurier • tijm • oregano • 8 tomaten • 2 el tomatenpuree • 2 blikken gepelde tomaten • peper • zout • 800 g kippengehakt • 2 tl mosterd • 2 eieren • 2 eiwitten • verse peterselie, gehakt • 1 knolselder • citroensap • nootmuskaat

Zo maak je het

1. Verwarm de oven voor op 200 °C.

2. Snij de uien en knoflook in fijne stukjes en stoof aan in olijfolie. Voeg laurier, tijm en oregano toe.

3. Snij de tomaten in stukken en voeg toe.

4. Voeg vervolgens ook de tomatenpuree en gepelde tomaten toe. Kruid af met peper en zout. Plaats gedurende 25 minuten in de voorverwarmde oven.

5. Meng intussen het kippengehakt met de mosterd, twee eieren, twee eiwitten en ­gehakte peterselie. Vorm balletjes en laat ze garen in de saus of plaats ze gedurende 20 minuten in een voorverwarmde oven van ongeveer 180 °C.

6. Schil de knolselder. Snij in blokjes en besprenkel met wat citroensap of azijn, zodat ze niet verkleuren. Kook ongeveer 20 minuten in een ruime hoeveelheid water. Giet af, maar bewaar het kookvocht. Mix en voeg wat van het kookvocht toe tot je een gladde puree hebt. Breng op smaak met peper, zout, een flinke snuif nootmuskaat en wat olijfolie.

WAT? Knolselder is familie van de wortel, pastinaak, venkel en peterselie, en zit boordevol vitamine K en polyacetyleen, waardoor de antioxidantische werking heel groot is. HOE? Dit gerecht smaakt momenteel op zijn bes,t want we bevinden ons midden in het knolselderseizoen. Door te kiezen voor seizoensgroenten, eet je zoals het oorspronkelijk bedoeld was: op het ritme van de natuur. WAAR? Eet zo veel mogelijk aan tafel! Maak van je maaltijd een echt moment. Zo laat je je niet afleiden door andere zaken en zal je je sneller verzadigd voelen. WIE? Eet je samen met je gezin? Let dan op dat ook de kinderen rustig kauwen. Ga gerust het gesprek aan tijdens de maaltijd. Mindful eten is belangrijk om een gezond eetpatroon aan te leren. WANNEER? Nog eens opscheppen? Dat doe je het best pas na 20 minuten. Onze hersenen hebben een kwartiertje de tijd nodig om te beseffen dat we vol zitten. Door even te pauzeren voor je bijneemt, vermijd je dat je te veel eet.

Zalm in een krokant jasje van mosterd en skyr

40 minuten • voor 4 personen

Volledig scherm © Bram Debaenst

Dit heb je nodig

1 broccoli • ½ bloemkool • 1 paprika, fijngesneden • 1 rode ui, in ringen • 1 el kappertjes • 1 el olijfolie • sap en zeste van ½ citroen • ½ bosje platte peterselie • 2 teentjes knoflook • 2 el graanmosterd • 2 el skyr • 1 volkoren boterham • 600 g zalm

Zo maak je het

1. Verwarm de oven voor op 180 °C.

2. Blancheer de roosjes broccoli en bloemkool gedurende 3-5 minuten.

3. Doe de groenten samen met de fijngesneden paprika, uienringen en kappertjes in een ovenschotel. Giet er een scheutje olijfolie en wat citroensap over. Rasp er ook wat citroenzeste over. Plaats ongeveer 15 minuten in de voorverwarmde oven.

4. Snij de platte peterselie en de knoflook fijn. Meng er de graanmosterd en de skyr onder.

5. Rooster intussen de volkoren ­boterham.

6. Besmeer de zalm met het kruidenmengsel en verkruimel de volkoren boterham erover.

7. Plaats ongeveer 15 minuten in de oven.

WAT? Broccoli maakt deel uit van de kruisbloemige of crucifere groenten. Je kan ’m zowel rauw als gekookt eten. Hij bevat heel veel mineralen, vitamines, vezels en sulforafaan. HOE? We bakken vaak te agressief op hoge temperaturen. We willen namelijk dat lekker krokante randje. Helaas is dat niet zo gezond, want het zorgt voor vrije radicalen. WAAR? Wil je het meest natuurlijke en gezonde proces? Stoom de zalm dan in de oven. Op die manier gaan alleen de eiwitten in de vis stollen, waardoor die eetbaar wordt. WIE? Dit gerecht is geschikt voor iedereen, maar bij uitstek voor duursporters. Skyr bevat namelijk heel veel eiwitten én is vetvrij. WANNEER? We hebben nogal de neiging om onze zwaarste maaltijd ’s avonds te verorberen. Alleen, met Netflix kijken verbruiken we niet zoveel energie, dus blijven de calorieën er makkelijker aankleven. Dit gerecht is ideaal als diner, net omdat het tamelijk licht is.

Chia-limoenpannenkoeken

15 minuten • voor 8 kleine pannenkoeken

Volledig scherm © Bram Debaenst

Dit heb je nodig

150 g speltbloem • 1 tl bakpoeder • zeste van 2 limoenen • 300 ml amandelmelk (ongezoet) • 1 el chiazaad • kokosolie

Zo maak je het

1. Meng speltbloem, bakpoeder en limoenzeste in een kom.

2. Voeg beetje bij beetje de amandelmelk toe en blijf met een garde zachtjes roeren tot alle klonters eruit zijn.

3. Voeg het chiazaad op het laatste moment toe en laat een paar minuten staan zodat het beslag wat indikt.

4. Bak de pannenkoekjes met wat kokosolie in een antikleefpan. Je kan ze gerust beleggen met wat hummus. Liever zoet? Serveer met ahornsiroop en wat rood fruit.

WAT? Chiazaad is een fantastisch miniatuurzaadje met heel veel ­vezels. Het werkt verzadigend, ­bevordert de stoelgang en zorgt dat een suikerpiek uitblijft. HOE? Binnen de tijdspanne van 8 uur mag alles. Gun jezelf gerust deze pannenkoekjes als tussendoortje. Chiazaad houdt je bovendien lang verzadigd, waardoor je minder geneigd bent om naar rommel te grijpen. WAAR? Thuis, op het werk, of als vieruurtje met de kinderen. WIE? Een aanrader voor iedereen, maar met name voor lekkerbekken en … vegetariërs. Chiazaad bevat veel eiwitten en zit boordevol omega 3. Het is rijk aan calcium en een geweldige plantaardige ijzerbron. De beste manier om het ijzergehalte te verhogen bij vegetariërs. WANNEER? Deze pannenkoekjes kunnen als snack, maar evengoed als dessertje na het eten. Wedden dat je ’s avonds geen behoefte meer hebt aan chips?

Meer lezen?

‘16:8: Met intermittent fasting naar een gezonder gewicht’, Servaas Bingé (Borgerhoff & Lamberigts, 19,99 euro)

