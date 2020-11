Zo maak je zelf overheerlijke choco volgens chocolatier Pierre Marcolini

De gerenommeerde Belgische chocolatier, die onlangs nog werd uitgeroepen tot beste patissier ter wereld, gaf zijn recept voor hazelnootpasta prijs. Hij deed dat in Une Cha Un Chef, een serie met Michelingidspresentatrice Charlotte Collard die je op haar Instagrampagina kan bekijken. Het goede nieuws: het recept is best eenvoudig.

De patissier toont in het begin van de video zijn ontzettend smeuïge versie van chocopasta, waardoor het water ons in de mond loopt. Zelf beschrijft hij het recept als ‘een lichtjes gekarameliseerde pasta om te smeren met sublieme dingen in’. Dat willen wij wel eens proeven. Charlotte was zo lief om het recept te delen met haar 78.000 volgers en nu delen wij het hier met jou.

Ingrediënten

- 100 gram hazelnoten

- 150 gram suiker

- 40 gram boter

- 10 gram cacaopoeder

- 1 ei

- 3 centiliter warm water

- 3 gram grof zeezout (Marcolini gebruikt voor dit recept het merk Maldon)

Bereidingswijze

Leg de hazelnoten op een bakplaat met bakpapier en rooster ze een kwartier in de oven op 160 graden. Laat de noten afkoelen en pel ze door ze in een handdoek tegen elkaar aan te wrijven.

Karameliseer de 150 gram suiker in een pot op het vuur. Voeg de hazelnoten toe en roer enkele seconden. Strooi uit op een vel bakpapier, leg er nog een vel bakpapier op en druk het geheel plat. Laat afkoelen.

Breek de hazelnoten en de karamel en doe ze in de blender. Mix tot je praliné krijgt, voeg de boter toe en mix opnieuw. Voeg vervolgens het ei en de cacaopoeder toe en mix het geheel opnieuw. Voeg het warme water toe en mix tot de hazelnootpasta klaar is. Strooi als laatste stap het grof zeezout in de pasta.

De zelfgemaakte pasta bewaart het best in een glazen pot en blijft twee tot drie weken goed in de frigo.

Smakelijk!

