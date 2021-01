Yasmine Marchals zoontje heeft diabetes, dus moest ze anders leren bakken: 3 slimme recepten uit haar boek ‘Ongewoon zoet’

HONING-SESAMKOEKJES (lactose- & glutenvrij)

Zo ga je te werk 1. Verwarm de oven voor op 175 °C. 2. Verwarm de honing samen met de zonnebloemolie heel kort in de magnetron (of in een steelpannetje). De honing moet vloeibaar worden. Doe er het zout en de kaneel bij. 3. Voeg de sesamzaadjes bij het honing-oliemengsel. Roer om tot alles goed gemengd is en stort de massa op een met bakpapier beklede bakplaat tot je één grote, uitgespreide koek krijgt. 4. Bak zo’n 7 à 10 minuten in de voorverwarmde oven . Houd de oven goed in de gaten, de zaadjes mogen niet verbranden. 5. Haal de koek uit de oven (die zal nog wak lijken) en laat volledig afkoelen alvorens in stukjes te breken/snijden, de koekjes worden hard tijdens het afkoelen.

KOKOSROTSJES (lactose- & glutenvrij)

CITROEN-PASSIEVRUCHTENTAART (lactose- & glutenvrij)

Zo ga je te werk

1. Verwarm de oven voor op 180 °C en vet een taartvorm in met wat margarine.

2. Doe het amandelmeel samen met de havermout in een blender of hakmolentje. Mix fijn tot een meelmengsel.

3. Klop het ei los in een kommetje en doe dat bij het meel. Voeg vervolgens de ahornsiroop, de koude margarine en het zout toe.

4. Kneed alles met je handen tot een bal. Het is normaal dat het deeg nog wat kleverig is. Is het deeg echt nog té nat, doe er dan nog een eetlepel amandelmeel bij. Wikkel de deegbal in vershoudfolie en leg 1 uur in de koelkast.

5. Leg de bal op een vel bakpapier en druk plat met je handen. Leg er een tweede vel bakpapier op en rol het deeg tussen het bakpapier uit (tot ongeveer 3 mm dikte).

6. Als je deeg de gewenste grootte heeft (zorg ervoor dat het groter is dan je vorm, dat werkt makkelijker), haal je het bovenste vel bakpapier eraf. Draai nu je onderste vel ondersteboven over de taartvorm en trek het vel bakpapier eraf. Geen nood wanneer er stukjes deeg afbrokkelen! Je zal misschien enkel de bodem in je vorm hebben liggen en geen opstaande randen. Neem dan stukjes van het deeg en kleef het tegen de randen. Ga zo door tot je een opstaande rand ‘gebouwd’ hebt. Scheurtjes in het deeg? Kneed de scheur dan voorzichtig met je vingers weg.

7. Bak het deeg eerst 10 minuten blind op 180 °C.

8. Maak nu de citroen-passievruchtencurd. Doe de zeste samen met het citroensap, de Zùsto en het zout in een steelpan.

9. Zeef het sap van de passievruchten zodat de pitjes niet meekomen (ja, dat is wat prutswerk). Voeg het passievruchtensap toe aan het steelpannetje.

10. Doe er de eieren bij en klop met een garde tot de ingrediënten goed gemengd zijn.

11. Verhit de massa op middelhoog vuur en blijf roeren tot het begint in te dikken (+/- 10 minuten). Wanneer het een yoghurtachtige structuur heeft, haal je de steelpan van het vuur en voeg je er de margarine aan toe. Blijf roeren tot de margarine volledig gesmolten is.

12. Wil je een ultragladde curd? Dan kan je de curd nog eens door een zeef halen om de zeste te verwijderen (optioneel).

13. Stort de curd over het (al blind gebakken) deeg en bak nogmaals 20 minuten in de voorverwarmde oven. Laat afkoelen en serveer.