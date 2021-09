‘Whipped lemonade’, het gehypete drankje voor de laatste zomerdagen: zo maak je het

Blijkt dat het drankje tegelijk heerlijk vertrouwd en lekker origineel is. Best of both worlds noemen ze dat. Het is fris, zoet, fluffy, romig – een zoete zonde, maar ook wel licht. Dat je het in zo’n tien seconden in elkaar flanst en het dus sneller op tafel zet dan de doorsnee cocktail of milkshake, is mooi meegenomen. Plus, zoals bij een cocktail of milkshake kan je creatief zijn. Graag een specifiek smaakje? Go for it.