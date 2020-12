Welke aardappel kies je en welke olie zorgt voor de beste smaak? Twee frituristen delen hun tips voor lekkere frietjes

Sterren­chef Marcelo Ballardin proeft kant-en-kla­re hamburgers uit de supermarkt: “Is dit rundvlees? Het ziet geelgroen en smaakt naar niks”

7 november Elke week onderwerpen we dagdagelijkse producten aan een test. Deze week: Marcelo Ballardin, de sterrenchef van Oak in Gent en ook te zien in ‘Mijn Keuken, Mijn Restaurant’ op VTM, proefde voor ons kant-en-klare rundsburgers (mét sesambroodje en saus) uit de supermarkt. “Een hamburger is een topproduct als hij vers en zelfbereid is. Je moet vlees proeven.” En daar wringt volgens hem vaak het schoentje.