Weinig moeite, wauw-effect: zo pimp je kant-en-klare kerstgerechten zodat het lijkt alsof je uren in de keuken stond

Breng kleur op tafel met pompoen, van hapje tot dessert: 3 heerlijke gerechten met de herfst­groen­te

Pompoenen zijn momenteel heuse eyecatchers in de supermarkten. Halloween is dan wel gepasseerd, pompoenen fleuren je gerechten op en smaken heerlijk wanneer het koud is buiten. Wat dacht je van een quiche of van een hip bordje oranje hummus? Ook pompoen verwerken in je desserts kan perfect. Met deze drie gerechten doe je de herfstgroente eer aan.

14 november