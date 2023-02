Waarom eten we eigenlijk chocolade eitjes? 5 weetjes over Pasen die je moet kennen

De lente laat nog even op zich wachten, maar de supermarkt kleurt nu al krokusgeel en pimpelpaars. En wel in de gang waar de paaseitjes liggen, die met hun gekleurde papiertjes al ver vóór Pasen lekkerbekken verleiden. Maar waarom is een chocolade ei hét symbool van een christelijk feest? Waarom verstoppen we ze zo graag? En zijn het nu de paasklokken of de paashaas die ze rondstrooien?

1. Het duurste paasei ter wereld kost 12,5 miljoen euro

De Russische juwelier Peter Carl Fabergé ontwierp aan het eind van de 19e eeuw 52 exclusieve paaseieren in opdracht van de tsaar. Die kon het staatshoofd als paasgeschenk geven. Elk ei is weelderig versierd en een kunstwerk op zich. Eén ervan werd in 2007 geveild voor 12,5 miljoen euro en verwierf zo de status van duurste paasei ter wereld.

2. Paaseieren eten

Pasen is van oorsprong een christelijk feest, en vandaag vooral een dag waarop we massaal chocolade eitjes verstoppen, rapen en eten. Maar waarom eieren? Tijdens de vastenperiode, tussen Aswoensdag en Pasen, was het verboden om eieren te eten. Maar met kippen die in het voorjaar opnieuw begonnen te leggen, waren er rond de paasperiode veel te veel eieren op overschot. De oudste werden mooi versierd, de verse eieren werden met Pasen opgegeten. Waarom ze dan plots van chocolade werden gemaakt? Het waren Franse patissiers in de 18e eeuw die uitgeblazen kippeneieren voor het eerst vulden met chocolade. Van zodra chocolade niet langer een prijzig luxeproduct was, werden die eieren massaal vervangen door chocolade eieren.

3. Het grootste chocolade ei

In het Argentijnse San Carlos de Bariloche zijn ze pas echt zoetekauwen. Daar werd in 2012 het grootste chocolade ei ter wereld onthuld. 27 bakkerijen werkten twee weken lang aan een reuzenei van 8,5 meter hoog, met een flink gewicht van 7.500 kilo. Het gevaarte ging het Guinness Book of Records in als grootste handgemaakte paasei ter wereld.

4. De paashaas

De paashaas komt dan weer uit andere oorden aangewaaid. Volgens één legende zou hij zijn intrede hebben gedaan in Duitsland, in de tijd van de Reformatie, waarbij de protestanten afscheid namen van de katholieke legende. Zij kozen een haas als bezorger van de kleine chocolade lekkernij. Nog een ander verhaal brengt de paashaas terug tot de Germaanse tijd, waar de godin Ostara een gewond vogeltje in een haas zou hebben veranderd. Wat de waarheid ook is: van zodra je de lente in de lucht voelt, duikt ook de paashaas als guitige allemansvriend overal in het straatbeeld weer op, met een mand vol lekkers.

5. Waarom we niet snoepen vóór Pasen

Tussen carnaval en Pasen zit de vastenperiode, zoals hierboven al vermeld. Dat is een periode van onthouding en een katholieke traditie die al eeuwenlang begint op Aswoensdag, de woensdag na carnaval. De ‘as’ komt van een katholieke gewoonte: gelovigen begaven zich naar de kerk om van de priester een kruisje in as op het voorhoofd te krijgen. Tussen Aswoensdag en Pasen zitten exact 40 dagen, een periode waarin traditioneel gevast wordt. Suiker, alcohol, sociale media, seks … Tijdens de veertigdagentijd ontzeg je jezelf van al dat lekkers en ontwikkel je een enorme wilskracht. Al is het vandaag lang niet meer zo streng: sober leven én af en toe genieten van een lekker chocolade eitje bijvoorbeeld, moet zeker kunnen.

Wie chocolade zegt, zegt Leonidas. De Belgische meesterchocolatier verovert al 110 jaar het hart van fijnproevers. En kun je niet wachten tot Pasen om van die lekkere chocolade eitjes te smullen? Van 13 tot en met 22 februari geniet je van 1+1 gratis* op de Leonidas paaseitjes!

*De aanbieding is geldig van 13 februari tot en met 22 februari 2023, bij een aankoop van minimaal 300g en maximaal 1,5kg eieren in bulk. De aanbieding is niet cumuleerbaar met andere acties, voorbehouden voor particulieren, alleen in Belgische verkooppunten en zolang de voorraad strekt. De aanbieding is niet geldig op de eitjes met een verlaagd suikergehalte. Niet-bindende foto.