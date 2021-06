Voor op drukke dagen: 3 vrouwen delen een voedzaam gerecht uit hun cultuur dat snel klaar is. “Belgen zijn conservatief, vind ik”

Lidl Laat de geurige kruiden in deze biryani je meevoeren naar het kleurrijke India

Wie India zegt, zegt biryani. De basis van dit gerecht is rijst, opgewerkt met geurige kruiden. Zo is garam masala, een specerijenmix van onder andere kaneel, komijn, kardemom en koriander, onmisbaar in je kruidenrekje. De gember zorgt voor extra pit, terwijl de rozijntjes wat zoetigheid toevoegen. De gegrilde kipbrochetten maken dit gerecht af. Waan je in Mumbai door de explosie van smaken op je bord.