Voor NINA bedacht foodie Sonja Peeters het perfecte kerstmenu: makkelijk, kindvriendelijk én het ziet er goed uit

Voorproef­je van NINA met sterren­chefs Gert De Mangeleer en Dokkoon Kapueak: “Ik werk enkel nog met vrouwen in de keuken”

“Soms moet ik me in de arm knijpen om zeker te zijn dat ik niet droom.” Dokkoon Kapueak (38) mag zich vandaag sterrenchef noemen van het Thaise toprestaurant Boo Raan in Knokke. In NINA gaat ze dit weekend in gesprek met topchef Gert De Mangeleer (44), die op zijn beurt grote dromen heeft en binnenkort niet één maar twee zaken opent in Antwerpen. “Tijdens de pandemie was ik wél graag single geweest.”

24 september