Voedingscoach Claudia Van Avermaet pleit voor intuïtief eten: 3 powerrecepten uit haar nieuwe kookboek

“Door onszelf pizza of wijn te ontzeggen, worden we net getriggerd om ernaar te grijpen. Vergelijk het met kinderen die je verbiedt om te snoepen. Jouw portie power schuilt in genieten van elk moment, zonder stress en door je goed te voelen.” Jezelf meer energie geven door te luisteren naar je lichaam en aan te voelen wat werkt voor jou. Daarop focust voedingscoach Claudia Van Avermaet zich in haar nieuwe boek. Wij kozen drie powerrecepten uit die in minder dan een half uur klaar zijn. Eet jij ook powerpanzanella vanavond?

“Een gezonde relatie met voeding, dat is iets waar veel mensen mee struggelen”, zegt voedingscoach Claudia Van Avermaet. “Ze zijn de weg kwijt. De ene zegt koolhydraten schrappen, de andere pleit ervoor meer vetten te integreren. Terwijl jouw lichaam het beste weet wat werkt voor jou. Vrouwen hebben bijvoorbeeld voor of tijdens de menstruatie vaak meer honger. En als je dan op een heel streng dieet staat, breng je de hormonen in de war. Zo geraak je in een vicieuze cirkel.”

Genieten van elk moment

“Mijn achtste boek pleit voor een aanpak op langere termijn, waarbij je leert om je buikgevoel te (her)ontdekken. Hoeveel honger heb je echt? En wat met emotioneel eten? Ik probeer op een heel eenvoudige manier uit te leggen wat je daaraan kan doen. Want door onszelf eten of drinken te ontzeggen – bijvoorbeeld pizza of wijn is enkel voor het weekend – worden we net getriggerd om ernaar te grijpen. Vergelijk het met kinderen die je verbiedt om te snoepen. Dan trekt die snoep net extra aan. Jouw portie power schuilt in genieten van elk moment, zonder stress en door je goed te voelen. Dat doe je door te eten wat energie geeft.”

“Ik ga dan ook geen voedselgroepen schrappen of calorieën tellen”, zegt ze. “Het is allesbehalve een dieet, want daar word je vaak nog gefrustreerder van omdat het niet vol te houden is. De recepten die ik breng zijn gezond, evenwichtig en niet te ingewikkeld. Het moet voor iedereen haalbaar zijn. Door jezelf meer energie te geven, begin je je goed te voelen van binnen uit en krijg je misschien ook meer energie om te gaan bewegen. Mijn jongens thuis zijn alvast heel eerlijk in hun feedback welke recepten in mijn boek moeten komen.”

Powerpanzanella

Voor 3 à 4 personen • 20 minuten

Ingrediënten

• 3 eetlepels olijfolie

• 3 teentjes knoflook

• ½ theelepel mosterd

• 1 rode ui

• 500 g kerstomaatjes in verschillende kleuren

• 150 g spekreepjes

• 4 medjooldadels

• handvol verse basilicum

• handvol pecannoten

• 150 g mini-mozzarella

• peper en zout

Zo ga je te werk

1. Giet de olijfolie in een kom en laat samen met de knoflook, de mosterd en de fijngesneden rode ui even trekken.

2. Snijd de tomaatjes middendoor. Bak de spekreepjes krokant in de pan. Snijd de dadels in reepjes.

3. Doe de tomaatjes, de dadels, het basilicum, de pecannoten bij de rode ui en meng goed.

4. Doe er als laatste de mozzarella en de spekreepjes bij. Kruid met peper en zout.

TIP: Ideaal als meeneemlunch naar je werk; je kan het op voorhand klaarmaken.

TIP: Spekreepjes kun je ook vervangen door ham- of kippenreepjes.

Zoete aardappel-currysoep

Voor 1 grote pot • 25 minuten

Ingrediënten

• 1 teentje knoflook

• 1 ui

• 1 stukje gember

• 1 theelepel kurkumapoeder

• 2 theelepels currypoeder

• 2 appels

• 600 g of 4 zoete aardappelen

• 750 ml groentebouillon

• peper en zout

• 1 blik kokosmelk (250 ml)

Voor de topping

• verse platte peterselie

• walnoten

Zo ga je te werk

1. Neem een grote hoge kookpot en bak er kort de fijngesneden knoflook, ui en gember in aan. Voeg er het

kurkuma- en currypoeder aan toe.

2. Schil en snijd de appel en de zoete aardappel in stukjes en bak ze mee aan in de pot. Voeg er de groentebouillon aan toe en kruid met peper en zout.

3. Laat de soep 10 minuten doorkoken. Voeg er de kokosmelk aan toe en pureer de soep met je staafmixer. Werk af met de platte peterselie en stukjes walnoot.

TIP: Maak meteen een grote portie en vries de soep in.

Choclate caramel jars

Voor 2 personen • 20 min. + 20 min. oventijd (granola) + 25 min. in de koelkast

Ingrediënten

Voor de karamelpasta (10 min.)

• 10 dadels

• 120 ml amandelmelk of andere plantaardige melk

• 2 theelepels kokosolie

• 2 theelepels vanille-extract

• een snufje zout

Voor de chocolate caramel granola (5 min. + 20 min. oventijd)

• 150 g havermout

• 100 g quinoa (ongekookt)

• 3 eetlepels kokosolie

• 30 g pure chocolade (gesmolten)

• 3 eetlepels homemade karamelpasta

• een snufje zout

• 500 ml amandelmelk

• 100 g havermout

• 3 theelepels chiazaad

• ¼ theelepel kaneel of kardemompoeder

Voor de topping

• braambessen

• chocolate caramel granola

• 1 eetlepel honing of agavesiroop

Zo ga je te werk

1. Maak eerst de karamelpasta. Doe alle ingrediënten in de blender en mix tot een dikke pasta.

2. Maak daarna de chocolate caramel granola met daarin de karamelpasta. Verwarm de oven voor op 180 °C. Neem een grote kom en doe alle ingrediënten erin. Meng alles goed. Neem een bakplaat met bakpapier, verspreid het mengsel over de bakplaat en bak de granola goudbruin gedurende 20 minuten in de oven.

3. Meng de melk samen met de havermout en het chiazaad. Doe er de kaneel of het kardemompoeder bij naar smaak.

4. Giet in de glazen. Je kunt ze een nacht of 25 minuten in de koelkast laten staan. Doe de toppings erop voor je het gaat opeten.

TIP: Kardemom is een natuurlijk antibioticum en is familie van gember. Het beschermt je maag en je darmen. Je kunt het ook perfect gebruiken in je latte. Het bevat cineol, een bestanddeel dat ongewenste bacteriën in je lichaam doodt.

TIP: Dit ontbijt kun je perfect van tevoren klaarmaken: in de ochtend hoef je alleen nog de topping eraan toe te voegen.

Wie is Claudia Van Avermaet?

• 39 jaar

• voedingscoach, personal trainer, yogadocente, mindfulnesstrainer en auteur

• volgt momenteel een opleiding rond sportvoeding

• getrouwd met Rik Verbrugghe, mama van Lars (14) en Luca (18)

