Vlaamse illustratrice Niet Nu Laura strijdt met 13 andere artiesten tegen voedselverspilling “want lelijke groentjes zijn ook lekker”

Voedselverspilling een halt toeroepen is een van de punten hoog bovenaan de klimaatagenda staan. Omdat het vandaag World Environment Day is, bundelt de app Too Good Too Go de krachten met veertien Europese artiesten, waaronder de Antwerpse Niet Nu Laura. Zij ontwierpen prachtige posters die je thuis kunt ophangen als geheugensteuntje. Handig, want zo word je eraan herinnerd om op tijd restjes in te vriezen en die kromme komkommer toch te verwerken in een salade.

Dat voedselverspilling een groot probleem is, moeten we je vast niet meer vertellen. Alleen al in Vlaanderen smijten we ongeveer 240 miljoen kilo voedsel weg per jaar, terwijl een groot deel daarvan nog prima te eten is. Per gezin komt dat neer op 88 kilo per jaar. Hallucinant eigenlijk. Zeker als je weet dat de groeiende voedselproductie de grootste drijver is van ontbossing, waterschaarste en verlies aan biodiversiteit, en dat voedselverspilling goed is voor 8 tot 10 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

De app Too Good To Go werkt al jaren samen met restaurants, bakkerijen, supermarkten en lokale organisaties om verkwisting terug te dringen. Maar naar aanleiding van World Environment Day, een initiatief van de Verenigde Naties dat vandaag plaatsvindt, wil de app net een tikkeltje meer doen. Dus werkte het project samen met veertien inspirerende kunstenaars in Europa. Het doel: affiches ontwerpen die de strijd tegen voedselverspilling thuis aangaan. Elke affiche, uitgebracht in beperkte oplage, toont voedselverspilling op een unieke artistieke manier.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm De poster van Niet Nu Laura tegen voedselverspilling. © Thomas Geuens

Een beeld zegt meer dan woorden

In België werkte Too Good To Go samen met Laura Janssens, een cartooniste die gekend is onder de naam Niet Nu Laura. “Een beeld zegt vaak meer dan woorden. Ik ben er dan ook van overtuigd dat mijn kunstwerk mensen kan inspireren om thuis minder voedsel te verspillen. Want lelijke groentjes zijn ook lekkere groentjes”, reageert Laura.

Ter aanvulling van de 14 limited edition posters, ontwierp Too Good To Go zelf ook posters ter inspiratie in de keuken. Creaties rond seizoensgebonden producten tot recepten voor je overrijpe bananen. Je kan van elke poster een geprinte versie, op ecologisch papier, aankopen of een digitale gratis downloaden via de website. De prijzen variëren van 12,50 tot 15 euro. Alle opbrengsten van de posters gaan naar het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties.

Volledig scherm © Too Good To Go

Volledig scherm © Too Good To Go

Volledig scherm © Too Good To Go

