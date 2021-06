Vermout is de nieuwe gin tonic. Barman Philip maakt er een verrassende NINA-cocktail mee

Vergeet gin tonic of Aperol Spritz. Vermout is de nieuwe apéro van de zomer. Ervaren cocktailbarman Philip De Bruijn legt uit wat het precies is en waarom het zo immens populair is. “Het is inderdaad een gehypet drankje. En volgens trendwatchers zal de populariteit deze zomer nóg toenemen.” Smaakt dat naar meer? Probeer dan eens de NINA-cocktail met vermout: poepsimpel, maar overheerlijk.

Vermout wint al enkele jaren in rap tempo aan populariteit. Desondanks weten veel mensen niet wat het juist is. “Eigenlijk is het met alcohol versterkte wijn die op smaak gebracht is met aromatische planten, kruiden en specerijen”, vertelt ervaren cocktailbarman Philip De Bruijn. “Oorspronkelijk was alsem, een plant die nogal bitter smaakt, een veelgebruikte smaakmaker. Hier komt de term ‘vermout’ ook vandaan, want de Duitse vertaling voor alsem is ‘Wermut’.”

Intussen wordt het drankje wereldwijd verkocht én gemaakt. “Al zijn het hoofdzakelijk de Fransen en de Italianen die een indrukwekkende reputatie hebben opgebouwd”, aldus De Bruijn. “Er bestaan bovendien drie soorten: droog, halfdroog of halfzoet en zoet. Welk type je hebt, hangt af van de hoeveelheid fructose - of druivensuiker - die erin zit. En dan heb je natuurlijk ook nog verschillende kleuren: wit, rood en amberkleurig. Over het algemeen proeft rode vermout wat zoeter dan de witte, maar er bestaan zeker uitzonderingen.”

Quote Er wordt aangenomen dat een kruidig en bitter drankje de eetlust opwekt. Vandaar dat vermout zo vaak als aperitief wordt geserveerd. Cocktailbarman Philip De Bruijn

En dat is volgens de cocktailbarman net het leuke aan vermout: qua smaak is het ontzettend veelzijdig. “Meestal is het kruidig en licht bitterzoet. Vandaar dat het zo vaak als aperitief wordt geserveerd met tonic. Er wordt immers aangenomen dat een kruidig en bitter drankje de eetlust opwekt.”

Helemaal hip

“Vermout is inderdaad enorm gehypet. Er wordt al enkele jaren beweerd dat het de nieuwe gin is”, zo gaat De Bruijn verder. Volgens trendwatchers in de drankwereld neemt de populariteit van het drankje deze zomer nóg toe. En daar zijn verschillende verklaringen voor, stelt de expert. “Tegenwoordig geven mensen de voorkeur aan drankjes met een lager alcoholpercentage. Het alcoholpercentage van vermout ligt rond de 15 procent. Een pak lager dan zijn collega-trendsetter gin, dat rond 40 procent zweeft.”

“Nog een evolutie die we zien: longdrinks zijn meer in trek dan shortdrinks. Zo’n shortdrink is kleiner qua volume, maar bevat evenveel alcohol als een longdrink. Vermout ligt mooi in het verlengde van die trend, want het wordt meestal aangelengd met ijs en tonic of soda", legt De Bruijn uit. “Plus, omdat het smakenpalet zo breed is, vindt iedereen sowieso een vermout waar hij of zij van houdt. De een heeft het liever wat zoeter, de ander juist graag kruidiger of wat voller.”

NINA-cocktail met vermout

Wil je thuis zelf aan de slag gaan? Probeer dan eens de NINA-cocktail van Philip De Bruijn. “Deze is heel toegankelijk en makkelijk om mee te experimenteren. Je kan verschillende flessen vermout uitproberen, tot je degene gevonden heb die jij het lekkerste vindt.”

Volledig scherm NINA-cocktail met vermout. © Hannah Rothe

Ingrediënten voor 1 glas

• 3 cl witte vermout (bijvoorbeeld Martini Riserva Ambrato)

• 3 cl rode vermout (bijvoorbeeld Martini Riserva Rubino)

• 2 druppels Angostura bitter (een kruidenbitter die lekker is in cocktails)

• 3 cl soda (of een tonic naar keuze)

• zeste van een citroen

Recept

Doe alle ingrediënten in een glas gevuld met ijsblokken, roer 15 seconden en garneer met je citroenzeste. Proost!

Leuk extraatje

De Bruijn: “Ik infuseer de zoete rode vermout met thee om de cocktail wat complexer te maken. Gebruik losse zwarte thee, zoals een kruidige Masala of een fruitige thee. Doe 1 gram thee in een fles met 100 ml vermout, schud ermee en laat anderhalf uur trekken. Proef dan eens of je de smaak lekker vindt. Niet intens genoeg? Laat staan en proef nog een keer na anderhalf of drie uur. Wanneer jij de smaak goed vindt, zeef je de theeblaadjes uit je vermout.”

Wie is Philip De Bruijn? • 30 jaar • Uitbater van Stills, cocktailbar in Aarschot • Meer info vind je op zijn website of Instagrampagina

