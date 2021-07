Vergeet soja, haver of amandel. Aardappelmelk is de ultieme vegan variant

Minderen met koffie? Foodie Morgane test of deze 5 alternatie­ven ook een energie­boost geven

21 juli De dag starten met een shotje cafeïne? Yes please. Veel mensen delen die gewoonte. Maar of dat gezond is of niet, daar bestaat eigenlijk geen zekerheid over. Er zijn dan ook een heleboel alternatieven die, net als een kop koffie, voor een goeie ochtendkick zorgen. Foodie en gezondheidsenthousiaste Morgane Van Marcke (25) test vijf recepten uit en verklapt of de drankjes de beloofde energieboost leveren.