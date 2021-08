Van snelle tajine met zeewolf tot gevulde volkorenpistolets: Sandra Bekkari tipt 5 recepten die de sleur uit de keuken bannen

Elke dag een verrassend en lekker gerechtje op tafel toveren kan een uitdaging zijn. Soms kruipt de sleur ook langs de keuken naar binnen. Zin in iets onverwachts dat snel klaar is? Probeer dan eens een havermoutcrumble met blauwe bessen. Ga je liever de exotische toer op? Dan is een groene Thaise curry met courgetti misschien wel iets voor jou. Sandra Bekkari geeft tips voor verandering, vernieuwing én verrassing in de keuken.

Voor je aan de slag gaat in de keuken geeft Sandra zes concrete tips om af te wisselen in je gerechten.

1. Kies voor het onbekende

Neem eens een onbekende mee uit de supermarkt. En daarmee bedoel ik: een groentesoort waarmee je eigenlijk niet (zo) vertrouwd bent. Duik vervolgens thuis de kookboeken in en laat je verrassen.

2. Varieer met smaakmakers

Za’atar, ras el hanout, baharat-specerijen of garam masala: het zijn exotische kruidenmixen die klinken alsof je ze alleen op vakantie shopt. Maar eigenlijk vind je ze in zowat elke Vlaamse supermarkt.

3. Neem een zijspoor

De Belgische klassiekers zijn top, maar maak ook eens een uitstapje naar andere heerlijke keukens in de wereld. Zo wissel je af met smaken, bereidingswijzen én ingrediënten.

4. Volg de chef

Vertrouw op restaurant eens op de keuze van de chef. Laat je niet afschrikken door een ingrediënt of gerecht dat je niet kent. Want zeg nu zelf: wat heb je eigenlijk te verliezen?

5. Sla een kookboek open

En maak klaar wat je als eerste tegenkomt. Waarom ook niet? ­Misschien kan de smaak je wél ­verrassen.

6. Doe het voor elkaar

Haal eens oesters op een doordeweekse dinsdag, maak een lekkere en gezonde schotel ‘troosteten’ wanneer je liefste een moeilijke dag had. Bak zijn of haar lievelingscake. Want: een onverwachte ­attentie is altijd leuk! Zeker als die met liefde gemaakt is.

Groene salade met koolrabi, selder en appel

Voor 2 personen, 20 minuten

Dit heb je nodig

1 appel • 2 stengels selder • 1 koolrabi • handvol rucola • handvol pistachenootjes • peper en zout • sap van ½ limoen • 2 el olijfolie

Zo maak je het

1. Was de appel, de selder en de koolrabi. Snij de selder in halvemaantjes en de appel in partjes. Verdeel de rucola over de borden en schik er de selder en de appel op.

2. Neem een rasp of mandoline en schaaf de koolrabi in hele fijne dunne schijfjes. Schik ze bij op de salade.

3. Hak de pistachenootjes grof en strooi ze over de salade.

4. Kruid de salade met peper en zout en breng op smaak met wat limoensap en olijfolie.

Tip: Serveer ook eens met een yoghurtdressing. Meng hiervoor wat yoghurt met limoensap, peper en zout.

Snelle tajine met zeewolf

Voor 2 personen, 35 minuten

Dit heb je nodig

1 teentje knoflook • 1 ui • 2 el olijfolie • 3 jonge wortelen • 1 venkel • peper en zout • 2 kl ras el hanout • ½ citroen • 10 olijven • mespunt harissa (of meer naar smaak) • 2 zeewolf­filets

Zo maak je het

1. Pel de knoflook en de ui en snipper fijn. Zet de tajine(s) op het gasvuur en doe er wat olijfolie in. Voeg de fijngesnipperde knoflook en de ui toe en laat even stoven.

2. Spoel de wortelen en de venkel en snij in stukjes. Voeg toe aan de tajine, kruid met peper, zout en de ras el hanout.

3. Voeg een scheutje water toe en laat enkele minuten stoven. Snij de citroen in partjes en leg ze samen met de olijven in de tajine.

4. Breng het geheel op smaak met wat harissa. Voeg wat extra water toe. Snij de zeewolffilet in grote stukken en leg ze boven op de tajine. Zet het deksel op de tajine en laat zo’n 20 minuten stoven tot alles mooi gaar is.

Tip: Authentieke tajines kan je niet op een inductievuur gebruiken. Je kan ze wel in een oven zetten.

Gevulde volkorenpistolets

Voor 2 personen, 25 minuten

Dit heb je nodig

2 volkorenpistolets • ½ teentje knoflook • handvol champignons of paddenstoelenmengeling • 1 el olijfolie • handvol verse spinazie • scheutje sojasaus • 2 eitjes • peper en zout • 2 kl za’atar • 1 lente-uitje

Zo maak je het

1. Verwarm de oven voor op 180 °C. Neem de volkorenpistolets, snij het hoedje eraf en hol ze uit met behulp van een lepeltje.

2. Pel de knoflook en snipper fijn. Snij de champignons of de paddenstoelen in stukjes. Stoof de knoflook en de champignons enkele minuten kort aan in een pannetje met wat olijfolie. Voeg de spinazie toe, laat slinken en blus met een scheutje sojasaus.

3. Schep de groentemengeling in de pistolets en breek een eitje in elke pistolet. Kruid met peper, zout en za’atar. Zet de pistolets zo’n 10 minuten in de oven op een bakplaat met bakpapier.

4. Snipper de lente-ui fijn en werk de gevulde pistolets daarmee af.

Tip: Je kan de pistolets met allerlei groenten vullen. Ideaal om restjes op te werken.

Havermoutcrumble met blauwe bessen

Voor 2 personen, 30 minuten

Dit heb je nodig

2 appels • 100 g blauwe bessen • 2 kl walnoten • 150 g havermout • 1 eiwit • 1 kl honing • snuifje kaneelpoeder

Zo maak je het

1. Verwarm de oven voor op 180 °C. Was de appels, snij in blokjes en leg in een ovenschaaltje. Leg er de blauwe bessen bij. Hak de walnoten grof.

2. Meng de havermout met de gehakte walnoten, het eiwit, de honing en het kaneelpoeder. Schep de havermoutmengeling over het ovenschaaltje.

3. Bak de crumble zo’n 20 minuten in de oven tot hij mooi goudbruin gebakken is. Serveer er eventueel nog een toefje zure room of een bolletje ijs bij.

Tip: Dit dessert kan je ook perfect als ontbijt eten.

Groene Thaise curry met courgetti

Voor 2 personen, 20 minuten

Dit heb je nodig

1 teentje knoflook • 1 ui • 2 kleine courgettes • 150 g peultjes • scheutje kokosolie • 1 el groene Thaise currypasta • 150 ml kokosmelk • 250 ml groentebouillon• handvol cashewnoten • optioneel: verse koriander, partje limoen

Zo maak je het

1. Pel de knoflook en de ui en snipper fijn. Maak courgetti met ­behulp van een spiralizer. Maak de peultjes schoon indien nodig.

2. Verhit de kokosolie in een hoge pan en voeg de fijngesnipperde knoflook en ui toe. Voeg er de groene currypasta aan toe en laat enkele minuten stoven.

3. Blus met de kokosmelk en voeg de groentebouillon toe. Doe er de peultjes bij en laat zachtjes pruttelen tot de peultjes gaar zijn. Hak intussen de cashew­noten grof.

4. Voeg de courgetti toe aan de groene curry en laat 2 minuten opwarmen.

5. Doe de groene curry in kommetjes en werk af met de gehakte cashewnoten. Werk eventueel af met wat verse koriander en een partje limoen.

Tip: De ene currypasta is de andere niet. Pas de hoeveelheid currypasta aan naargelang de pittigheid.

