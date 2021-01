Van kaneelrollen tot junkfood: deze 11 Belgische ondernemingen wonnen een Belgian Vegan Award

Véél lekkers voor foodies

Voor foodies niks dan leuke adressen te ontdekken. Voor ‘beste nationaal product’ staan de spareribs van The Vegan Butcher’s Choice op één, een Belgische webshops met vegan vlees (zelfs steak!) en bereidingen (o.a. vol-au-vent, filet américain en tonijnsalade!). Het ‘beste gebak’ vinden we volgens de stemmers bij PEAS Hasselt, gespecialiseerd in vegan kaneelrolletjes met alle mogelijke toppings. PEAS is trouwens on a roll, want het adresje sleept die award al voor de derde keer op rij in de wacht.