Van Griekenland via New York naar Gent: dit is het verhaal achter de iconische ‘Manon’-praline van Leonidas

Met Pasen in aantocht maken ook onze Belgische chocolatiers hun borst nat voor een drukke periode. En of het nu eitjes zijn of niet: wie chocolade zegt, zegt Leonidas. De geschiedenis van de beroemde Belgische meesterchocolatier leest als een reis rond de wereld, met één iconische praline in de hoofdrol.

De bekendste Belgische pralines danken hun naam aan … een Griek. Anatolia Leonidas Georges Kestekides wordt in 1882 geboren in het Turkse Nigdi. Het koopmansbloed stroomt door zijn aderen: als jonge kerel verkoopt hij met zijn broer Avraam al snoep op straat en wanneer hij 18 is, trekt hij naar Italië om er wijn te verhandelen. Na een financiële tegenslag brengt zijn ambitie hem naar de Verenigde Staten. In New York wordt hij confiseur-patissier. Tien jaar later steekt hij opnieuw de grote plas over, om in 1910 in Brussel aan de Wereldtentoonstelling deel te nemen. Daar presenteert hij zijn zoete creaties aan zo’n 13 miljoen bezoekers, maar het is vooral de Brusselse schone Joanna Emelia Teerlinck op wie zijn oog valt. De passie voor chocolade bracht hem naar België, de liefde hield hem er ook. De twee worden smoorverliefd, trouwen en settelen in Gent. Daar openen ze in 1913 hun eerste tearoom, waar klanten kunnen proeven van patisserie, confiserie, snoep en ijs. Een tweede tearoom in Brussel volgt al snel, en zelfs twee Wereldoorlogen krijgen het merk niet klein.

Luxe voor iedereen

Wanneer Leonidas sterft in 1948, neemt zijn neef Basilio het roer over. Die wil luxe (want dat was chocolade toen, een luxeproduct) toegankelijk maken voor het grote publiek. De Belgen zijn dol op de kleine zoetigheid, en door op grotere schaal te produceren en het atelier te vergroten, kan Basilio zijn democratische prijzen behouden. Die prijsstabiliteit is trouwens nog steeds een handelsmerk van Leonidas: ook vandaag blijft de prijs laag, zodat iedereen van een klein momentje van geluk kan genieten met een lekkere praline. In 1966 heb je al voor 10 Belgische frank, amper 25 eurocent, een zakje pralines van 100 gram. In 1970 zijn de pralines van Leonidas niet alleen beroemd en bemind in ons land, maar ook in Nederland, Luxemburg, Duitsland, Griekenland en het Verenigd Koninkrijk.

Het succes van Manon

Toch is het nog even wachten op de meest iconische creatie aller tijden. Vraag eender wie naar zijn favoriete praline van Leonidas, en de kans is groot dat het antwoord ‘Manon’ is. Die had er bijna anders uitgezien, want oorspronkelijk bestond de praline uit nougatine en een walnoot, omhuld door een suikerlaag. Het is Yanni Kesdekoglou, een familielid van Leonidas, die het recept verandert. Hij vervangt de gesmolten suiker door witte chocolade, de walnoot door een geroosterde hazelnoot en de nougatine door de alom bekende botercrème. Et voilà: het recept van de zoete lekkernij waar we met z’n allen zo verzot op zijn.

Dit jaar is het bovendien 110 jaar geleden dat de eerste Leonidas-tearoom haar deuren opent in Gent. Om die verjaardag te vieren lanceert de meesterchocolatier drie exclusieve smaken van de Manon. De Manon Café serré, de Manon Caramel Blond en de Manon Ruby brengen een ode aan de legendarische praline. Een reis rond de wereld bracht Leonidas naar ons land, waar uiteindelijk vier generaties Kestekides het familiebedrijf zouden uitbouwen tot een gevestigde waarde. Vandaag genieten mensen over de hele wereld met elkaar van een doosje vol geluk, vol liefde en smaak. Wil je een geliefde trakteren op wat geluk? In dit feestjaar vind je een nieuw langwerpig doosje in de winkel, met vier klassieke Manons én de drie limited edition-smaken.

Wie jarig is, trakteert. Heb jij een bijzondere Leonidas-ervaring om te delen, aan tafel bij je grootmoeder of op het werk met collega’s? De meesterchocolatier wil haar feestjaar vieren met iedereen die de afgelopen 110 jaar genoot van een doosje geluk. Stuur je herinnering in en maak kans op een van de 110 doosjes met heerlijke pralines.