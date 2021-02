Ultrasimpel pastarecept met hele blok feta gaat viraal: redactrice Stéphanie doet de smaaktest

In Finland is het zoeken naar feta: in de supermarkten is de schapenkaas uitverkocht sinds het hele land verknocht raakte aan het ‘Uunifetapasta’-recept van foodblogster Jenni Häyrinen. Het steringrediënt: jawel, een hele blok feta, ongesneden. Ook op videoplatform TikTok ging het recept viraal en nu lijkt de hele wereld de pasta te maken. Redactrice Stéphanie test het recept, maar moest eerst – ja, echt – drie winkels af voor ze feta vond.

Het fameuze recept van de Finse Jenni Häyrinen (@liemessa) dateert al van 2019. Toen publiceerde ze de blogpost getiteld ‘Uunifetapasta’: een pasta die niet meer vereist dan kerstomaatjes en een complete, onversneden blok feta in de oven, afgewerkt met basilicum, rode peper en knoflook. Het recept werd een instant hit in Finland. “De verkoop van feta steeg met 300 procent en supermarkten konden de vraag niet bijhouden. Ondertussen heeft mijn originele blogpost meer dan 2,7 miljoen views. Ter vergelijking: Finland heeft 5,5 miljoen inwoners”, schrijft Häyrinen in een recente post. Ondertussen heeft ze 4 februari zelfs uitgeroepen tot ‘International Uunifetapasta Day’.

Wanneer het Finse recept later bij de Amerikaanse foodblogster MacKenzie Smith (@grilledcheesesocial) terechtkwam, ging de bal nog meer aan het rollen. Smith vertaalde het recept naar het Engels, et voilà: ook de Verenigde Staten waren hooked. Deze maand bereikt de hype zijn hoogtepunt, nadat Smith het recept op sociaal videoplatform TikTok besloot te delen. Het filmpje vergaarde ondertussen 260.000 likes en de hashtags #uunifetapasta en #bakedfetapasta zijn respectievelijk goed voor 4 en 46 miljoen views.

Het recept

Dat het recept zo aanslaat, hoeft niet te verbazen. Een absurde hoeveelheid kaas doet mensenharten altijd sneller smelten. En de ‘Uunifetapasta’ is écht een simpel gerecht. Niet het soort ‘simpel’ waarvoor je nog een halfuur groenten staat te snijden, acht kruiden en drie kookpotten nodig hebt. Nee, een ovenschaal en een pot voor de pasta is al wat je gebruikt. En het enige dat je snijdt, is wat verse basilicum, rode peper en knoflook.

De ingrediënten:

450 g pasta (naar keuze), 1 blok (200 g) feta, olijfolie, 1 rode peper, 500 g kerstomaatjes, 4 teentjes knoflook (optioneel), handvol verse basilicum, peper, zout



Zo maak je het:

1. Plaats de blok feta in een ovenschaal, besprenkel met fijngesneden rode peper en olijfolie. Voeg de kerstomaatjes aan de ovenschaal toe, besprenkel met olijfolie en peper en zout.

2. Bak 15 minuten in de oven op 200 °C. Verhoog de temperatuur daarna naar 225°C, zet de gril aan en plaats de ovenschaal dichter bij de gril. Laat nog 10 minuten verder bakken. Kook ondertussen de pasta al dente.

3. Haal de ovenschaal uit de oven. Voeg de gesneden basilicum toe en, indien gewenst, gesneden knoflook (een andere optie is om de gehalveerde teentjes toe te voegen voor je de ovenschaal in de oven steekt). Voeg de gekookte pasta toe en meng alles tot het een smeuïg geheel wordt.

Of volg deze TikTokvideo van MacKenzie Smith.

Maar is het ook lekker? Redactrice Stéphanie doet de test

“Het is een ijskoude maandagavond in Leuven en ik wandel de hele stad door op zoek naar feta. Ja, echt: bij twee supermarkten al lag de schapenkaas niet meer in de rekken. Zijn de Leuvense studenten mee met de hype? In een supermarkt iets buiten de stad heb ik meer geluk: nog zeker zeven blokken in de koelkast. Halleluja!”

“Thuis volg ik het recept. Al is er niet veel te volgen aan: dump de kerstomaatjes en de feta in een ovenschaal, kruid en beolie alles, steek het de oven in en that’s it. Voor een luie keukenprinses als ik, uitgeput na een pittige werkdag en een uur doorheen besneeuwd Leuven glibberen, is dit hémels. Terwijl de pasta op het vuur pruttelt, snij ik de look en de basilicum.”

“De oven doet ‘ping!’, ik voeg de pasta, basilicum en knoflook toe en meng alles. Tip: voeg zo weinig mogelijk pastawater toe. Dat maakt de kaasbrij iets minder smeuïg. Maar de geuren die uit de ovenschaal opstijgen: wauw. De smaak? Top. Ik vreesde dat de feta ging overheersen, maar ben blij verrast door hoe gebalanceerd alles is. Pittig knoflooksmaakje wel, en dat proef ik nog de hele avond. Minder look erin als dat niet je ding is dus. Een verrassend gerecht? Dat niet. Het is gewoon feta, tomaat en kruiden. Simpel in alle opzichten. Maar ook simpelweg lekker. Zeker voor hoe absurd weinig moeite ik deed.”

De 'Uunifetapasta' van redactrice Stéphanie. 1. De feta, net uit de oven. 2. Voeg basilicum en knoflook toe en mengen maar. 3. Het eindresultaat.