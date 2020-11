Topchef Marcelo Ballardin deelt zijn favoriete familierecept: “Stoofvlees? Door in ma’s kookpotten mee te kijken, heb ik het geleerd”

Showbizz Sofie Dumont wil de keuken van weleer laten herleven: “Ik kijk er nu al naar uit om ooit zelf oma te worden”

23 november Grootmoeders keuken? Die hoef je in tijden van beperkt sociaal contact niet te missen als het aan Sofie Dumont (46) ligt. Onder de noemer ‘Mémé & Pépé Préféré’ lanceert de voormalige Lady Chef of the Year op haar socialemediakanalen een oproep om hartverwarmende recepten uit de tijd van toen klaar te maken. Ze geeft enkele voorbeelden uit haar jeugd, vertelt over de kookkunsten van haar eigen dochter en blikt vooruit naar een coronaproof kerstfeest. “Coronakilo’s? Beeld je in dat ze ons in deze gekke tijden ook nog eens ons lekker eten zouden afpakken.”