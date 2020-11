Thuisgeleverde cocktails, ovenschotels van Wim Ballieu en een plantaardige pionier: 5x nieuw in foodland

De beste spaghetti bolognese van Vlaanderen? Onze reviewer Lara ging proeven bij Pee Klak in Strombeek

8 oktober “Bolognese is mijn favoriete gerecht en mijn absolute maatstaf voor de kwaliteit van een restaurant”, aldus Lara Laporte. Daarom richtte ze de blog Spaghetti Blogonaise op, waarop ze de Italiaanse klassieker beoordeelt. Speciaal voor NINA gaat ze in heel Vlaanderen rond langs eethuisjes waar ze volgens de NINA-lezers de beste spaghetti bolognese serveren. De tip die we het meeste binnenkregen? ‘In de Patattezak bij Pee Klak’ in Strombeek. Great spaghet or regret?