Sven Ornelis deelt het recept voor zijn favoriete familiegerecht: “Roger Van Damme gaf onze appeltaart zelfs heuse sterren-make-over”

Met deze gerechten word je 100 jaar: Nieuw kookboek onthult de recepten uit de befaamde ‘blue zones’

9 november “Als je gezond honderd wilt worden, eet dan als gezonde mensen die honderd zijn geworden”, zo begint Dan Buettner zijn inleiding in ‘Het Blue Zones kookboek - 100 recepten om 100 mee te worden’. In het boek bundelt hij niet alleen zijn eigen inzichten rond de beroemde ‘blue zones’ - bepaalde plekken in de wereld waar de mensen het langst leven - maar ook de recepten die hij op die verschillende plekken leerde van de locals. Is dit het geheim om gezond oud te worden? Het zou zo maar kunnen! En wij mogen je alvast 3 recepten verklappen!