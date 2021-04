Speciaalbier Kasteel Rouge vanaf nu ook te koop in de supermarkt als ijsje

Laurence Van Tongerloo lanceert ‘Snoep Dog’, een kookboek met gezonde snacks voor honden en katten (+ recept voor een heerlijk valentijns­hap­je)

13 februari Al wie een hond of een kat heeft, weet het: échte liefde is onvoorwaardelijk. Dus mag ook die dierenliefde met Valentijn gevierd worden. Dat kan met een extra portie droge korrels of met … een zelfgebakken koekje. Laurence Van Tongerloo presenteert in haar boek ‘Snoep Dog’ een resem recepten om je viervoeter extra te verwennen. “Goed voor je dieren zorgen en ondertussen de planeet wat groener maken, dat is zowat het opzet.”