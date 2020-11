Snel, simpel én betaalbaar: deze foodies tonen dat lekker eten ook gemakkelijk kan

Elke dag lekker

Culinair journaliste Louise De Brabandere bundelt in haar nieuw boek Easy Dinners gerechten die je makkelijk kan klaarmaken op een doordeweekse avond na het werk. Zélfs als koken niet je sterkste punt is. Want bereidingen als pompoenrisotto, orecchiette en enchilada’s mogen dan wel ingewikkeld klinken, veel kan er niet misgaan als je Louise haar instructies volgt. De recepten zijn bovendien ingedeeld in handige categorieën zoals ‘In minder dan 30 minuten klaar’, ‘Voorraadkastkoken’ en ‘Big batch’, zodat je vlug kan kiezen wat je klaarmaakt op basis van de tijd die je hebt, de ingrediënten in je kast of de ruimte in je diepvries om restjes te bewaren.

Advies op maat

Als je Jeroen Meus al bezig hebt gezien op tv zal je misschien niet snel geneigd zijn om een recept van hem uit te proberen. Want hoewel alles wat hij klaarmaakt eruit ziet om je vingers bij af te likken, zijn niet alle gerechten even toegankelijk voor keukenleken. Maar laat je daar niet door afschrikken! De topchef heeft ook eenvoudige recepten in zijn repertoire en deelt erg handige tips voor beginners. Denk maar aan een steaksandwish (tip: bak je vlees helemaal op het einde, maximaal twee minuten aan elke kant, want als je het even uit het oog verliest omdat je met iets anders bezig bent droogt het uit) of wok van rundvlees (tip: gebruik arachideolie). Wist je trouwens dat de kok ook zijn eigen pannenset heeft ontworpen die superhandig is om te bakken, te wokken en te grillen?

Snel, simpel én en betaalbaar

Wil jij niet alleen vlug maar ook budgetvriendelijk koken? Dan moet je je eens verdiepen in de recepten van Jack Monroe. De Britse foodblogster werd enkele jaren geleden bekend dankzij de betaalbare gerechten die ze als alleenstaande moeder noodgedwongen ontwikkelde voor zichzelf en haar zoontje. Die vielen zo in de smaak bij het grote publiek dat ze intussen de kost kan verdienen met haar Engelstalige kookboeken en -programma’s. Naast de vele gerechten met vlees schotelt Jack je op haar website cookingonabootstrap.com (en in haar boeken) ook een ruime selectie vegan pareltjes voor. Tof voor wie op een toegankelijke manier wil kennismaken met een vegan levensstijl.

Video- en boekenwijsheid

Foodvlogger Loïc Van Impe groeide weliswaar op in een culinaire familie, maar zelf hij heeft geen koksopleiding of hotelschool gevolgd. Hij leerde vooral koken dankzij filmpjes op het internet. Hij weet dus uit eerste hand met welke vragen en twijfels je zit als je thuis iets uitprobeert, en speelt daar als de beste op in. Naast zijn vele kookvideo’s heeft Loïc verschillende boeken uitgebracht. In zijn nieuwste, Zot van koken, deelt hij naar goede gewoonte tal van slimme hacks om koken nog leuker en makkelijker te maken.

