Smeg doet het weer: hun eerste volautomatische koffiemachine is een streling voor het oog

Het gehypete merk dat zich ‘Le Creuset voor millenni­als’ noemt, komt nu met de ‘Perfect Pot’ op de proppen

7 september Deze zomer was er voor foodies op Instagram geen ontsnappen aan. Óveral was de ‘Always Pan’ van het Amerikaanse merk Our Place te zien. In juli was hij al tien keer uitverkocht geweest en op de wachtlijst stonden zo'n 50.000 mensen. Niet zó gek, als je weet dat Oprah Winfrey fan is en het merk zich ‘Le Creuset voor millennials’ noemt. Dat succesverhaal wil Our Place nu uitbreiden met een broertje voor de ‘Always Pan’: de ‘Perfect Pot’.