Salades smaken ook in de herfst en deze drie hartige recepten bewijzen dat

Word een ‘brew master’: met deze tips van een barista maak je thuis de perfecte ijskoffie

24 juli Het seizoen van de ‘iced coffee’, of ijskoffie, is geopend. En hoewel het op papier zeer eenvoudig lijkt, is het toch niet zo gemakkelijk om die perfect te maken. Maar met deze drie tips van Joke Deconinck, barista van de Antwerpse koffiebar ‘Black & Yellow’, is het een fluitje van een cent.