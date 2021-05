Rara ... Rabarber! 3 verrassende gerechten met deze veelzijdige lentegroente

Antwerpen Sterren­chef Seppe Nobels opent met Joachim Marynen gastronomi­sche B&B in de Ardennen

20 mei Seppe Nobels, eigenaar van restaurant Graanmarkt 13 en de eerste groene Michelinster in ons land, opent samen met cultureel ondernemer Joachim Marynen een B&B en restaurant in Wallonië. In een historisch kasteel uit de dertiende eeuw in het dorpje Anthisnes openen ze ‘La Chapelle’, waar je kan overnachten in het groen en dineren in overeenstemming met wat de lokale boeren te bieden hebben. “Ons doel is om het bestaan van de natuur zoveel mogelijk te laten overvloeien in de ervaring op La Chapelle.”