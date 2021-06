Ramenlasagne combineert het beste van de Japanse én de Italiaanse keuken. Wij deden de smaaktest

Ramenlasagne verovert momenteel het internet, een gerecht dat de Japanse én de Italiaanse keuken combineert. Op videoplatform TikTok tovert de Amerikaan Ivan McCombs de veelzijdige noedels in no-time om tot een niet zo traditionele Italiaanse lasagne. Ook wij zijn benieuwd naar de hype, dus we doen een smaaktest. “Instant flashbacks naar de tijd dat ik nog op kot zat.”

De Amerikaan Ivan McCombs is het gezicht achter het TikTok- en Instagramaccount Ramen King Ivan. Zoals de naam al doet vermoeden, is hij een ware ramenfanaat. Op zijn sociale media maakt hij alles, maar dan ook echt àlles, met de Japanse specialiteit. Van ramenpizza tot een ramen grilled cheese sandwich. You name it, he makes it.

Een van zijn best bekeken video’s op TikTok is een lasagnerecept met, jawel, noedels. Maar liefst 25 miljoen (!) mensen zagen de video en werden geprikkeld om zelf aan de slag te gaan in de keuken. Het eenvoudige gerecht heeft ongetwijfeld zijn wereldwijde succes te danken aan de combinatie van de Japanse én de Italiaanse keuken. Zelf noemt Ivan het comfortfood voor studenten.

“Nadat ik herhaaldelijk gevraagd werd hoe je dit specifieke recept maakt, besloot ik er een YouTubevideo over te maken”, vertelt Ivan. In die video, die je op zijn YouTubekanaal ‘Ivan McCombs’ vindt, voegt hij er nog een extra ingrediënt aan toe: ricotta, die de klassieke bechamelsaus vervangt. Deze vernieuwde versie testen wij uit.

Dit heb je nodig:

Noedels in zakjes (smaak naar keuze, want de kruidenmengeling gebruiken we niet), tomatensaus of passata, ricotta, geraspte mozzarella.

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 180 graden. Neem een ovenschaal en bedek de bodem met tomatensaus.

2. Breek de harde noedels in twee. Plaats de ongekookte noedels in de schaal zodat de bodem volledig bedekt is. Opgelet: de kruidenmengelingen van de noedels gebruiken we niet. Je kan ze bewaren voor een andere keer.

3. Smeer een laagje ricotta over de noedels en strooi er de geraspte mozzarella overheen.

4. Herhaal deze stappen nogmaals en eindig met een laagje tomatensaus. Werk af met voldoende mozzarella.

5. Zet de schaal in de oven en bak voor 30 tot 45 minuten.

De smaaktest

“Noedels als basis voor een lasagne, dat kan niet slecht zijn, denk ik. Het eindresultaat van Ivan ziet er alleszins smakelijk uit. Ik vertrek naar de supermarkt met een missie: de ingrediënten inslaan die ik nodig heb. Maar de kans is groot dat jij de deur zelfs niet uit hoeft. Tomatensaus heb je hoogstwaarschijnlijk al liggen. En wie weet ook wel een kleine voorraad aan noedels, als je kotstudent bent.”

“Tijdens de voorbereiding komen er al enkele bedenkingen naar boven. Moet ik de noedels niet vooraf even koken? Zou ik geen uitje aan het gerecht toevoegen? Maar ik onderdruk mijn twijfels en volg het recept braaf à la Ivan. De voorbereidingen gaan vliegensvlug en nemen slechts enkele luttele minuten in beslag. So far, so good.”

Volledig scherm De ramenlasagne van Evi. 1. Tijdens het voorbereiden 2. Net uit de oven 3. Het eindresultaat. © nina.be

“Na een halfuurtje is het dan zover: de smaaktest. Al bij de eerste hap krijg ik instant flashbacks naar de tijd dat ik op kot zat. De nostalgische smaak van noedels doen me denken aan avonden dat ik niet veel zin had om te koken, al zit die smaak nu verwerkt in een Italiaans gerecht. Wat de smaak betreft: lekker. Maar met pastadeeg en tomatensaus kan je niet veel mis doen, natuurlijk. Toch ontbreekt er iets.”

“Mijn tip: voeg een gestoofd uitje en een teentje look toe om het geheel op smaak te brengen. Werk af met peper, zout, paprikakruiden en verse basilicum. Wil je een sterkere kaassmaak? Ga dan voor kazen met een iets meer uitgesproken smaak, zoals parmezaan of pecorino.”

“Heb je niet veel tijd of zin om te koken en verlang je naar snelle comfortfood? Dan is dit iets voor jou. Ook kotstudenten zullen ongetwijfeld blij worden van dit poepsimpel gerechtje. Maar zij die gastronomisch de lat wat hoger leggen, blijven beter weg van de ramenlasagne.”

