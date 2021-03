‘Proffee’ is de nieuwste koffietrend en voor sportievelingen is dat extra leuk

Baked oats: de nieuwe fe­ta-hy­pe? Snelle, makkelijke ontbijtca­ke verovert sociale media

11 maart De ene na de andere (voedsel)trend gaat viraal dankzij videoplatform TikTok. Van bananenbrood en dalgona koffie tot het überpopulaire gebakken fetarecept. De laatste nieuwe hype? Baked oats. Op TikTok is de hashtag al 386 miljoen keer bekeken. Het is een ontbijtrecept dat niet alleen lekker, snel en makkelijk is, maar ook nog eens gezond: de ideale manier om je dag te starten dus. Wij tonen je hoe je het maakt. Ga je voor de variant met chocolade en speculaas, of voor die met bosbessen?