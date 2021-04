Primeur voor België: Dunkin’ Donuts lanceert 42 vegan donuts (en 7 andere adresjes voor heerlijk plantaardig gebak)

Dunkin’ Donuts heeft na veel vraag ook vegan donuts toegevoegd aan hun menukaart. België en Nederland krijgen de primeur en hebben de eerste verkooppunten waar je de plantaardige guilty pleasures kan vinden. Maar het is niet de enige plek in ons land waar je met een liefde voor vegan gebak je hart kan ophalen. Check deze topadresjes eens.

Dunkin’ Donuts laat op hun website weten dat de vraag naar de vegan donuts zo groot was dat ze er niet meer omheen konden. Daarom komt Dunkin’ Nederland als eerste ter wereld met een complete vegan lijn die je nu al kan bestellen. Denk daarbij aan smaakjes als de ‘Chocolate Rainbow’ met gekleurde hagelslag, de ‘MR Happy’ met heerlijke crèmevulling of de ‘Stuffed Strawberry’. Vanaf mei kan je ze ook in de winkel kopen in België en Nederland. Ons land heeft daarmee de primeur binnen de Dunkin’-familie wereldwijd.

Vegan gebak in de lift

Dunkin’ Donuts is zeker niet de enige hotspot voor plantaardig gebak in ons land. Adresjes die vegan zoetigheden verkopen, zijn de voorbije jaren flink in aantal toegenomen. Of je nu van kaneelbroodjes, roomijs of taart houdt: deze zeven plekken moet je kennen.

Have A Roll serveert de tegenwoordig superpopulaire cinnamon rolls, ook wel gekend als kaneelbroodjes, maar dan volledig vegan. In de pop-up store in Antwerpen vlak bij de Oudaan kan je van donderdag tot en met zondag terecht voor de dagelijks verse lekkernijen in verschillende smaakjes en kleuren. Onze favorieten? The Nut Roll met een pistache crème en gekarameliseerde amandelen en The Speculoos Roll met speculoospasta en een topping van speculooscrumble.

Bij IceLab in Antwerpen kan je dan weer terecht voor verfrissende, romige, Italiaanse, vegan gelato. De gelateria biedt bekende smaken als vanille, stracciatella en aardbei voor zij die graag op veilig spelen. De durvers kunnen zich wagen aan smaken als witte chocolade met gember, walnoot met vijg of rabarberijs. IceLab is de eerste gelateria in de Benelux die enkel plantaardige producten aanbiedt en ook nog eens volop inzet op duurzaamheid. IceLab werkt enkel met composteerbare, recycleerbare, ecologische, plantaardige en dierproefvrije verpakkingen en andere materialen.

The guiltfree bakery, zo noemt ze het zelf. Madam Bakster in Gent serveert dagelijks enkel en alleen plant-based lekkernijen. Ook koffie wordt hier gemaakt met amandel- of hazelnootmelk. Momenteel is de winkel niet open omwille van de huidige coronamaatregelen, maar daar heeft Madam Bakster iets op gevonden. Ze gaat tijdelijk door het leven als Madam Boxter en zet in op heerlijke brunchboxen die ook buiten Gent te verkrijgen zijn. Wat je in de boxen vindt? Onder andere zoete aardappel wafeltjes met speltmeel, sesam bagels met vegan eiersalade, kokosyoghurt, cinnamon knots, chocolade-zeezout granola en nog veel meer.

Een absolute aanrader in Brugge wanneer het aankomt op een vegan ontbijt, lunch of gebak. Denk ook hier aan die populaire cinnamon rolls. Vero Caffè heeft een supergezellig interieur en gaat elke vrijdag volledig vegan. In de zomer openen ze hun zonnige terras op het rustige, sfeervolle pleintje. Tijdens de coronaperiode is Vero Caffè elke vrijdag, zaterdag en zondag open voor een lekkere take-away.

Coco Donuts in Brussel heeft een ruim aanbod aan vegan donuts. Handgemaakt, lekker én ze zien er nog eens ongelofelijk mooi uit ook. Wie in Brussel woont, heeft geluk! Daar worden ze aan huis geleverd, maar je kan ze ook gewoon in de stijlvolle winkel in hartje Brussel gaan kopen. Wat denk je van een maple syrup-pecannoot donut? Of heb je misschien liever de chocolate & praliné donut?

Het Buddy Buddy vegan café biedt de hele dag door tal van heerlijke zoete en hartige snacks. Ook hier zetten ze in op de lekkerste cinnamon rolls. Weken lang werkten ze aan het perfecte recept. Zo kwamen ze uiteindelijk bij Almond Butter Vegan Cinnamon Rolls. Vers gebakken en gemaakt met hun bekende amandelpasta. Alle opties op hun menukaart zijn volledig vegan en ook de koffies worden standaard met havermoutmelk gemaakt. Tijdens de coronaperiode is Buddy Buddy open voor take-away koffie en veganistische zoete en hartige gebakjes.

Net als Antwerpen heeft ook Hasselt een hemelse shop met vegan cinnamon rolls. Peas won in 2019 nog de Belgian Vegan Award voor Beste Gebak. Qua toppings houdt Peas het simpel met lekkere smaken als onder meer cookie dough, appel en kaneel en snickers. De moeite om eens te proberen, als je het ons vraagt!

