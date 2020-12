Overgewaaid uit Amerika: wat is hard seltzer en waarom is het zo populair?

Hard seltzer, al van gehoord? Het drankje is een gigantische hype in Amerika en verovert stilaan onze contreien. Wat is het juist? En hoe smaakt het? Wij nemen, in de naam van de journalistiek, de proef op de som en trekken enkele blikjes open. Proost!

In de beginjaren van de nillies hadden we Bacardi Breezer, een mixdrankje dat smaakt naar frisdrank, maar waar je wél dronken van werd. Anno 2020 duikt er een nieuwe, gelijkaardige hype op: hard seltzer. In feite is het niets meer dan bruiswater met een fruitsmaakje en een scheutje alcohol, en toch is het een groot succes in de Verenigde Staten. In 2019 was de bruisende apéro er goed voor een omzet van 1,6 miljard dollar (omgerekend ongeveer 1,3 miljard euro). Er wordt geschat dat de omzet dit jaar bijna drie keer zo groot zal zijn.

‘Gezonder’ dan bier

Wat is er nu zo aantrekkelijk aan deze Spa rood met alcoholische zing? Het geheim is simpel: het drankje heeft meestal een alcoholpercentage van 4 à 5 procent, is suikervrij en laag in calorieën. Ter vergelijking: een blikje hard seltzer bevat er gemiddeld 70, een pils 149. Slimme marketeers prijzen het drankje daarom aan als ‘een gezonder alternatief voor bier’. En dat verklaart meteen het succes. “De opkomst van hard seltzer hangt nauw samen met de mindful drinking-beweging, erg populair onder millennials en Gen Z’ers. Het houdt in dat je bewust bezig bent met hoeveel calorieën iets bevat en hoe gezond iets is”, legt trendwatcher Gijsbregt Brouwer uit aan onze collega’s van het AD.

Toegegeven, voor alcohol is dat eigenlijk paradoxaal. “Alcohol is niet per definitie gezond, maar toch overwegen velen de hard seltzer omdat alternatieven als bier, wijn of mixdrankjes vaak ongezonder zijn. In die zin ben je dan meer ‘light’ bezig en is een hard seltzer een magerder alternatief”, relativeert Brouwer.

Is het ook lekker?

Intussen vind je hard seltzer ook bij ons. Het Amerikaanse White Claw – een van de allereerste merken die hard seltzers op de markt brachten – wordt vanaf 2021 in alle supermarkten verkocht. Belgische labels springen eveneens enthousiast op de kar. Hïvy verkoopt verschillende flesjes, Lano doet het met blik én glazen flesjes.

Redactrice Liesbeth proefde de twee smaken van Lano: citroen-limoen-kaffirlimoen en framboos met viooltjes. “De blikjes zien er esthetisch mooi uit, maar qua smaak ben ik niet volledig overtuigd. Je merkt niet eens op dat er alcohol in zit, dus moeten je smaakpapillen het vooral stellen met het fruitaroma. De versie met limoen ruikt een beetje chemisch en doet me denken aan plat bruiswater met een schijfje limoen. Van het roze blikje ben ik daarentegen wel fan: de geur is iets zoeter en een slokje kan me best bekoren. Laat me blind proeven en zeg dat het een gekoeld glas bruiswater is met verse frambozen erin, ik zou het meteen geloven. Verfrissend, en perfect als je ’s avonds snakt naar een zoetigheidje met een punch.”

De blikjes van Lano zijn verkrijgbaar in de supermarkt en in tankstations voor 2,29 euro per stuk.

De blikjes van White Claw zijn vanaf 2021 verkrijgbaar in alle supermarkten voor 2,75 euro per stuk.

Hïvy is verkrijgbaar in de supermarkt voor 2,39 euro per stuk.