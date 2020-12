Ouderwetse gelatinetaarten maken een comeback (maar zien er nu te mooi uit om op te eten)

What you see is what you get. Een jellycake is niets meer of minder dan een in een mal opgesteven homp gelatine. Die homp dient als basis, een blanco canvas waarin gekleurde gelatine met fruitsmaakjes worden geïnjecteerd. Die geïnjecteerde gelatine wordt minutieus over de basismassa verdeeld tot zich het gewenste patroon vormt. Van bloemenperkjes tot visvijvers of dromerige wolken, alles kan.