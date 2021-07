Op reis met de auto? 5 gezonde snacks die het hele gezin onderweg zoet houden

We zijn met z’n allen veel on the go tijdens de zomer. Kijk maar naar de traditionele ellenlange files op 31 juli, dé ‘Zwarte Zaterdag’ van dit jaar. En in tijden van honger, haast of huilende kinderen is het verleidelijk om naar ongezonde snacks te grijpen. Terwijl een gezond alternatief zo gemaakt is. Gedaan met dipjes en driftbuien onderweg als je deze snacks bij de hand houdt.

Zoet & goed: chunky chocolate chip cookies

Voor 15-20 koekjes • 15 minuten + 12 minuten in de oven

Volledig scherm © Wout Hendrickx

Deze koekjes zitten bomvol voedzame lekkernijen. Perfect bij een energiedipje, maar ze zijn zo lekker dat ze zelfs overheerlijk zijn als gezond dessertje.

Dit heb je nodig

120 g pindakaas • 1 ei • 70 g (plantaardige) boter • 100 g kokosbloesem­suiker (of rietsuiker) • 80 g amandel­poeder • 60 g kokospoeder • 80 g havermout • 80 g volkoren (spelt)meel • 1 tl bakpoeder • ½ tl kaneel • 60 g pure chocoladedruppels (of stukjes chocolade)

Zo maak je het

1. Doe de pindakaas, het ei, de boter en suiker in een kom en meng goed met de keukenrobot of klopper. Voeg amandelpoeder, kokospoeder, havermoutvlokken, volkorenmeel, bakpoeder en kaneel toe en meng kort tot een egaal deeg. Meng de chocolade onder het deeg.

2. Maak met je handen bolletjes en duw ze platter tot 1 centimeter dikte. Leg op een met bakpapier beklede bakplaat en zet in een voorverwarmde oven op 180 °C ­gedurende 12 minuten.

3. Laat de koekjes afkoelen en bewaar in een ­afgesloten doos of vries ze in.

Praktisch & lekker: ontbijtrepen met wortel

Voor 12-15 repen • 20 minuten + 30 minuten in de oven

Volledig scherm © Wout Hendrickx

De heerlijke smaak van worteltaart in een gezonde energiereep. De ­gedroogde vruchten geven een zoete smaak aan de repen en zorgen voor instant energie. Het perfecte ontbijt voor onderweg, als tussendoortje of na het sporten.

Dit heb je nodig

2-3 wortels • 5 cm gember • 100 g ­gedroogde abrikozen • 100 g gedroogde vijgen • 80 g walnoten • 2 el agave- of ahornsiroop • 3 el zonnebloemolie • 1 ei • 80 g volkoren (spelt)meel • 1 tl bakpoeder • 1 tl kaneel • 80 g havermout • 40 g zonnebloempitten • zout

Zo maak je het

1. Schil en rasp de wortels tot je 200 gram hebt. Rasp de gember tot je 1 theelepel hebt. Hak de abrikozen en vijgen in fijne blokjes. Hak de walnoten grof.

2. Meng de abrikozen, vijgen, wortel, gember, siroop, zonnebloemolie en het ei en klop krachtig tot een beslag. Voeg het volkorenmeel, het bakpoeder, de kaneel, havermoutvlokken, walnoten, zonnebloempitten en een snufje zout toe. Duw in een bakvorm met bakpapier tot 3 centimeter dikte en bak 25 minuten in een voorverwarmde oven van 180 °C.

3. Snij in stukken en laat afkoelen op een rooster.

4. Verpak elk stukje in wat bakpapier en bewaar in een afgesloten doos of vries in.

Multifunctioneel hapje: krokante kipstukjes

Voor ± 8 stuks • 20 minuten

Volledig scherm © Wout Hendrickx

Hartig tussendoortje bij een energiedipje of bij je lunch. Eiwitten geven lang een verzadigd gevoel, dus ze zijn ideaal om wat energie op te doen! De bites zijn ook heerlijk bij het aperitief.

Dit heb je nodig

2 kipfilets • 80 g amandel- en/of kokospoeder • 3 el sesamzaadjes • 1 tl paprikapoeder • 1 tl currypoeder • 1 tl korianderpoeder • ½ tl tijm • 1 tl kipkruiden • 1 tl zout • 1 tl peper • 2 eieren • scheutje melk

Zo maak je het

1. Snij de kipfilets in fijne platte repen. Meng het amandelpoeder, de sesamzaadjes en alle kruiden.

2. Klop de eieren los met de melk in een diep bord. Wentel de plakjes kipfilet door de eieren en daarna door de kruidenmengeling. Bak onmiddellijk in een laagje olijfolie tot ze goudbruin en gaar zijn. Laat uitlekken op keukenpapier.

3. Bewaar in de koelkast.

Groentebroodje: courgette-maisbrood

Voor 1 brood • 20 minuten + 60-70 minuten in de oven

Volledig scherm © Wout Hendrickx

Dit hartige brood is ­glutenvrij, koolhydraatarm en levert ons opnieuw heel wat energie. Bovendien is het ideaal als lunch, bij een picknick of gewoon als je een energiedipje hebt.

Dit heb je nodig

2 courgettes • 180 g mais (uit blik of vers) • handvol pistachenoten • 60 g harde geitenkaas • 4 eieren • 80 ml amandelmelk • 80 ml olijfolie • 200 g amandelpoeder • 2 tl bakpoeder (of glutenvrij alternatief) • 40 g maiszetmeel • 1 tl zout

Zo maak je het

1. Rasp de courgettes fijn tot je 300 gram hebt. Leg in een handdoek en wring het vocht eruit. Laat de mais goed uitlekken. Hak de pistachenoten grof en rasp de geitenkaas.

2. Klop de eieren los met de amandelmelk en olijfolie. Voeg de courgette, mais, het amandelpoeder, bakpoeder, maiszetmeel en zout toe en roer goed om. Giet het beslag in een bakvorm met bakpapier en zet 45-50 minuten in een voorverwarmde oven van 175 °C.

3. Bewaar het brood in een doos in de koelkast of op een koele plek. Het brood is lekker op zich, maar kan ook met een beetje boter, kaas of vlees gegeten worden.

Verrassende traktaties: zoute of zoete ricotta-kruidentaartjes

Voor 6-8 ricottataartjes • 15 minuten + 15 minuten in de oven

Volledig scherm © Wout Hendrickx

Zin in zout of in zoet? Kies gewoon wat je zelf het lekkerst vindt! Door de ricotta bevatten de taartjes veel eiwitten, dus ze zijn ideaal om de honger te stillen en voldoende energie te leveren.

Dit heb je nodig

250 g ricotta (of volle plattekaas) • 2 eiwitten • Zoute versie: • 1 teentje knoflook • handvol vers basilicum • 3 takjes dragon • handvol platte peterselie • 50 g oude harde kaas • peper en zout • Zoete versie: • 1 kleine appel • 5 blaadjes basilicum of munt • 1 citroen • 2 el agave- of ahornsiroop of honing • handvol blauwe bessen

Zo maak je het

1. Klop de ricotta op met de eiwitten.

2. Voor de zoute versie: Pel en plet de knoflook. Hak de blaadjes van de verse kruiden fijn. Rasp de oude kaas. Meng het ricottamengsel met de verse kruiden, oude harde kaas en peper en zout. Giet in een taart- of muffinblik (met cupcakevormpjes) en zet in een voorverwarmde oven op 200 °C gedurende 18-20 minuten. Laat afkoelen en opstijven in de koelkast.

3. Voor de zoete versie: Schil en ontpit de appel en rasp grof. Hak de blaadjes basilicum of munt fijn. Rasp de schil van de citroen tot je ½ koffielepel hebt. Meng het ricottamengsel met de siroop of honing, citroenzeste, enkele druppels citroensap, bessen en appel. Giet in een taart- of muffinblik (met cupcakevormpjes) en zet in een voorverwarmde oven op 190 °C gedurende 18-20 minuten. Laat ­afkoelen en opstijven in de koelkast.

Lees ook: