“Onze voeding is heel bruin en beige.” Voedingsdeskundige legt uit waarom het beter is om te eten volgens de kleuren van je chakra’s

“Vandaag de dag is onze voeding heel bruin en beige”, steekt ecochef, herborist en voedingsdeskundige Lily Joan Roberts van wal. “Ons eten is zodanig bewerkt dat het zijn kleur verloren heeft. En dat is jammer, want kleur op je bord is ontzettend belangrijk en gezond. Dan heb ik het niet over kunstmatige kleurstoffen (lacht), maar over kleuren die voorkomen in de natuur. De kleurrijkste planten bevatten de meeste voedingsstoffen. Denk aan het feloranje van wortel, het dieppaarse van rode biet of het smakelijk rood van aardbeien.”