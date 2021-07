‘Oeuf mayo’ is simpel, maar zo lekker dat ze in Frankrijk een vereniging opgericht hebben om het gerecht te beschermen

Lidl La dolce vita: deze fruitige focaccia is het ideale ontbijt of tussendoor­tje

Een zoete focaccia, da’s the best of both worlds. Het typisch Italiaanse brood was al een hit als aperohapje of lunch, maar wat dacht je van mango, blauwe bessen en aardbeien als vulling in plaats van olijven en rozemarijn? Aftoppen met basilicum en je waant je in het zuiden.