Met macaroni of gorgonzola: deze gekke ijsjessmaken kan je tegenwoordig proeven

Zomer en smeltende ijsjes, ze horen bij elkaar. Net als Nicole en Hugo of Suske en Wiske. Vanille, chocolade of stracciatella kan iedereen bekoren, maar het kan ook avontuurlijker. Wat dacht je van gorgonzola met vijgen, bijvoorbeeld? Omdat het vandaag, zondag 18 juli, World Ice Cream Day is, sommen we enkele gekke smaken op die sinds kort op de markt zijn gebracht.

IJs van schimmelkaas

Het beste ijs van Europa? Daarvoor moet je naar Brugge gaan. Mathieu Eyckmans, de uitbater van het ijssalon Oyya, werd nog maar net verkozen tot Europees kampioen ‘gelato’. En daarvoor moest hij creatief uit zijn pijp komen. De smaak waarmee hij zich tot winnaar mocht kronen, is namelijk gorgonzola met vijgen.

Dat kan niet lekker zijn, zou je denken. En toch kaapte Mathieu de hoofdprijs weg. “Ik kwam op het idee toen ik een recept voor een slaatje met Gorgonzola, olijfjes en Italiaanse ham zag”, vertelt hij. “Zo begon ik een basisrecept te maken voor ijs. En mijn smaken bleken goed te matchen.” Naar verluidt zou er een toets van zoetzuur en zout terug te vinden zijn in het gerecht. Benieuwd? Je kan het ijsje proeven bij Oyya in de Noordzandstraat 1 in Brugge.

IJs met een vleugje champagne

Waarom enkel van een glaasje champagne nippen bij het aperitief? Dat moeten ze gedacht hebben bij het champagnehuis Piper-Heidsieck, dat deze zomer een exclusieve, nieuwe soort ijs op de markt brengt. Het gaat om vier verschillende soorten ijs met een champagnesmaak, die gecreëerd zijn door vier prestigieuze Belgische meester-ijsmakers.

Elke ijsmaker creëerde een origineel recept op basis van de Cuvée Brut van Piper-Heidsieck. Het resultaat kan je degusteren in verschillende ijszaken verspreid over het hele land. De deelnemende ijssalons - Crèmerie François, Crèmerie Gérard, Milad en La Maison Carette - hebben vestigingen in Knokke, Antwerpen, Gent, Waver en Waterloo.

IJs met de smaak van macaroni

Aan de andere kant van de aardbol heeft crèmerie Van Leeuwen voor een kleine schokgolf gezorgd in de culinaire wereld. Het merk, dat ijs produceert en verkoopt in de VS, is met een nieuwe smaak op de proppen gekomen: mac & cheese, ofwel macaroni.

De lancering lokt veel verschillende reacties uit. Journalist Amy McCarthy schrijft in het reviewblad Eater het volgende: “Na de eerste hap was ik verslaafd. Voor ik het wist, had ik de helft van mijn potje al leeg gegeten. En nee, ik heb daar echt geen spijt van.” Nog volgens dezelfde reviewer smaakt het ijsje nogal boterig, en een héél klein beetje kazig.

Mia Mercado van het Amerkaanse tijdschrift The Cut is daarentegen niet overtuigd. Ze kopt: “Dit staat je te wachten als je de poorten van de hel binnenwandelt.” Dat zegt al genoeg, denken we.

IJs gemaakt van speciaalbier

Deze is er eentje waar we graag van willen proeven. Het Izegemse Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck kwam immers op het idee om alcohol en ijs te mixen. Kasteel Rouge is daarmee het eerste Belgische speciaalbier dat in een dessertijs gebruikt wordt. Het resultaat kreeg de aanlokkelijke naam Vanilla Cherry en wordt zelfs verkocht in winkels. Je kan het onder meer kopen bij Colruyt, Spar en Delhaize.

Volledig scherm Het bier Kasteel Rouge, gebrouwen in het Izegemse Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck, is vanaf vandaag ook te koop als ijsje in de supermarkt. © LiQ

