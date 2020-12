Met dit trucje (én een rozijn) krijg je weer bubbels in je fles champagne

Black Friday must-ha­ves: hier scoor je de beste culinaire deals volgens de NI­NA-redactie

27 november Of het nu een vroeg kerstcadeautje is, of gewoon iets voor jezelf: de beste koopjes doe je nu, dankzij Black Friday. NINA-redactrice Liesbeth zocht de beste én lekkerste must-haves voor je keuken. Op en top Belgisch, natuurlijk. Een wafelijzer voor een prikje? Of een prachtig, keramieken servies waar je al lang op aan het azen bent? Shoppen maar!