Met deze tips maak je gemakkelijk je gourmetstel schoon

Lidl Eenden­borst met portosaus: over dit kerstmaal wordt nog jaren nagepraat

Het is maar één keer per jaar Kerstmis, dus dan mag je alles uit de keukenkast halen om je gezin te verwennen. Door hen eendenborst met portosaus te serveren, bijvoorbeeld. Voor een gerecht met zo veel restaurantallures is het recept trouwens best behapbaar!