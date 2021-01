Massaman curry, Snickers of granola? Foodie Morgane geeft 5 plantaardige recepten met pindakaas om van te ge-noten

In geval van noot smeer je pindakaas op je boterham, right ? Maar wat als we je vertellen dat pindakaas véél meer is dan een smakelijk goedje voor op je pistolet alleen? Van gezonde snickers tot smaakmaker in smoothies, je maakt er recepten mee om je vingers bij af te likken. Foodie en gezondheidsenthousiaste Morgane Van Marcke (25) geeft vijf vegan recepten. Geen betere dag om die uit te testen dan Nationale Dag van de Pindakaas.

Cookiedough balls

Volledig scherm © Morgane Van Marcke

Wie bakt er ook weleens koekjes en eet het deeg stiekem rauw op? Wij in elk geval wel. Wist je dat je plantaardig koekjesdeeg helemaal niet hoeft te bakken? Deze overheerlijke Cookiedough balls eet je als een snack of als extra in een smoothie bowl of yoghurt.De pindakaas maakt dit receptje lekker smeuïg. En het beste? Het is piece of cake, euh cookie.

Ingrediënten

50 gram pindakaas

30 gram havermeel

1 eetlepel esdoornsiroop

¼ theelepel vanille extract

Snufje zeezout

Eventueel: chocolade stukjes

Zo ga je te werk

Meng alle ingrediënten tot een glad geheel en draai er bolletjes van. Zet ze even in de koelkast tot ze harder zijn of eet ze zo.

Vegan “Snickers”

Volledig scherm © Morgane Van Marcke

Dit recept bestaat uit drie lagen: een koekje, een laag karamel en een chocoladetopping. De pindakaas zorgt voor een smaak die sterk op die van een Snickers lijkt, al is deze vegan variant een stuk voedzamer.

Ingrediënten

Voor de koek

30 gram havermeel

30 gram amandelmeel

30 gram gesmolten kokosolie

1 eetlepel esdoornsiroop

Voor de karamel

80 gram pindakaas

30 gram gesmolten kokosolie

1 theelepel vanille extract

30 gram esdoornsiroop

Voor de chocolade

30 gram donkere (vegan) chocolade zoals die van Cote d’Or

1 theelepel kokosolie

Zo ga je te werk

Meng de ingrediënten voor de koek tot een glad geheel en verdeel het deeg over kleine muffin vormpjes of eender welke andere kleine bakvormpjes die je thuis vindt. Zet in de oven op 175 graden gedurende 12 minuten. Laat de koekjes afkoelen in hun bakvorm.

Meng nu alle ingrediënten voor de karamel in een antikleefplan en zet een paar minuten op een vuurtje tot je een stroperig geheel krijgt. Laat de karamel daarna volledig afkoelen. Giet een laagje afgekoelde karamel op de afgekoelde koekjesbodem en plaats dit in de diepvriezer gedurende één uur.

Wanneer de twee onderste lagen zijn afgekoeld in de diepvriezer is het tijd voor de laatste laag. Smelt de chocolade samen met de kokosolie en meng tot een glad geheel. Giet een laagje chocolade over de karamel. Zet dit alles nog even in de koelkast tot het is afgekoeld. Bewaar de Snickers in de koelkast of diepvriezer.

Gezonde milkshake

Volledig scherm © Morgane Van Marcke

Deze gezonde shake proeft net als een milkshake, maar zit zonder dat je het weet vol voedzame ingrediënten.

Ingrediënten voor een shake

2 bevroren bananen

5 ijsblokjes1 eetlepel pindakaas

1 dadel (zonder pit)

½ theelepel vanille extract

100 ml amandelmelk

Zo ga je te werk

Mix de ingrediënten tot een smeuïg geheel in een blender en drink het geheel op wanneer het nog lekker koud is.

Pindakaas granola

Volledig scherm © Morgane Van Marcke

Deze granola heeft een unieke smaak, de perfecte powerfood om je dag mee te beginnen.

Ingrediënten

150 gram havervlokken of havermout

30 gram noten en zaden naar keuze

40 gram pindakaas

30 gram gesmolten kokosolie

3 eetlepels esdoornsiroop

½ theelepel vanille

Snufje zeezout en kaneel

Zo ga je te werk

Meng alle ingrediënten in een kom en verspreid het geheel over een bakplaat met bakpapier. Bak in de oven op 170 graden gedurende 20 minuten. Laat de granola even afkoelen alvorens je het van de bakplaat haalt.

Butternut Massaman curry

Volledig scherm © Morgane Van Marcke

Een lekkere en verrassende curry boordevol groentjes.

Ingrediënten voor twee personen

1 witte ui (fijn gesneden)

2 tenen look (versnipperd)

100 gram diepgevroren erwtjes

250 gram aardappelen (in blokjes gesneden)

250 gram pompoen (in blokjes gesneden)

1 wortel (in blokjes gesneden)

2 eetlepels pindakaas

2 eetlepels Massaman curry pasta

2 eetlepels sojasaus

200 ml groentebouillon

1 blik kokosmelk (400 ml)

Sap van ½ limoen

2 porties gekookte rijst

Koriander blaadjes voor afwerking

Zo ga je te werk

1. Stoof in een middelgrote kookpot de ui en look in een beetje bakolie tot ze glazig zijn. Voeg de Massaman curry pasta toe en stoof nog een minuut.

2. Voeg de pompoen, aardappel en wortel toe en laat dit alles stoven gedurende 2 minuten. Voeg nu de bouillon, kokosmelk, pindakaas en sojasaus toe en breng lichtjes aan de kook.

3. Laat de curry sudderen op een zacht vuurtje tot de groenten gaar zijn. Voeg de diepgevroren erwten toe. Serveer met rijst, koriander en een limoensap voor een frisse toets.