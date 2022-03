Mama Melissa kookt met haar kroost én met slimme apparaten: “Onze kids vinden het geweldig om samen pannenkoeken te bakken”

Huiswerk maken, knutselen, verhalen vertellen, pannenkoeken bakken op woensdagmiddag en een eitje koken op zondagochtend: niets zo gezellig als koken met je kroost. Met slimme keukenapparaten wordt dat bovendien kinderspel. Melissa is mama van Noë en Elena en kan daarmee snel, gezond én lekker koken.

Slimme toestellen, dat zijn toestellen die je nooit in de steek laten. Ze zorgen ervoor dat je snel een gezonde maaltijd op tafel tovert, zodat je genoeg tijd over hebt voor wat écht telt: genieten van en met elkaar. Melissa weet als geen ander dat de combinatie van werk en gezin pittig kan zijn. Gezond koken voor en met haar man en twee dochters doet ze met de slimme apparaten van Miele.

Combi-stoomoven

Hobby,’s huiswerk, tussendoor nog een bezoekje aan de tandarts: op hectische weekavonden is het vaak moeilijk om ook nog een gezonde, lekkere maaltijd voor het hele gezin op tafel te zetten. Met de combi-stoomoven met Mix & Match-functie van Miele lukt dat wél, en dat in amper 30 minuten. “De automatische programma’s van de combi-stoomoven maken het verschil”, zegt Melissa. “Je wint heel wat tijd want het toestel doet vrijwel alles zelf.” Heel wat recepten staan automatisch geprogrammeerd, zodat jij enkel de ingrediënten moet samenvoegen. Groenten, aardappelen, vlees of vis: je kan ze allemaal tegelijk in deze oven klaarmaken. Pizza, taart of cake bak je ook in een handomdraai, want deeg kan gerust rijzen in de ovenruimte. En blijf je na het eten met restjes zitten? Dan maak je daarmee de volgende dag snel een nieuw maaltje klaar, dankzij de Mix & Match-functie.

TwoInOne-inductiekookplaat

Roeren de kids graag mee in de potten? Dan is de TwoInOne-inductiekookplaat van Miele een prima keuze. Willen jullie pannenkoeken bakken, dan herkent de kookplaat meteen waar de koekenpan staat. Blijft er een knuffel op de kookplaat rondslingeren, dan wordt de kookplaat meteen vergrendeld om ongewenst gebruik te voorkomen. Een extra troef is de geïntegreerde dampkap die je erbij kan kiezen. De zuigkracht is net zo doeltreffend en je open keuken wordt niet ontsierd door een dampkap aan het plafond. Ook Melissa en haar gezin zijn fan: “Pannenkoeken bakken met hun papa vinden onze kids geweldig. Met de TwoInOne-inductiekookplaat hebben ze nog meer plezier. Ze hebben volledige bewegingsvrijheid en er is plaats genoeg om allemaal samen te bakken.”

Prachtig design, handig in gebruik

l sinds 1899 staat Miele voor uitmuntende kwaliteit. De keukentoestellen gaan jarenlang mee, zijn ongelofelijk betrouwbaar en handig in gebruik. Het gamma van Miele is bovendien zo uitgebreid dat je ongetwijfeld een toestel vindt dat aan de noden van jouw gezin tegemoetkomt. En laat je apparaten gerust op het aanrecht staan, want dankzij het prachtige, tijdloze design gaan ze perfect op in je keukenontwerp.

Ontdek hoe de slimme apparaten van Miele koken nog leuker maken voor het hele gezin.