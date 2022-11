Makkelijk, snel én je portie groenten in één slok: 6 redenen om altijd soep in huis te hebben

LiebigGroen, rood, geel of oranje: geen betere manier om wat kleur te brengen op grauwe winterdagen dan met een heerlijk soepje boordevol groenten. Het is een vitaminebommetje om die winterdip de kop in te drukken én nog zoveel meer. Heb je niet altijd soep in huis? 6 redenen om daar een goede gewoonte van te maken. Laat dat alvast een voornemen zijn voor 2023.

1. Het is gezond

Een open deur, we get it. Groenten bevatten mineralen, vitaminen, vezels en antioxidanten die ons lichaam goed kan gebruiken, zeker nu we vatbaarder worden voor die typische najaarskwaaltjes. Elke dag zou je als volwassene minimaal 300 gram groenten moeten eten, zo adviseert de Hoge Gezondheidsraad. Is dat toch iets te ambitieus? Met een kommetje soep, als lunch, avondmaal of tussendoortje, kom je wél aan die portie. Bovendien kun je bijna elke groente door de soep mixen om je vitamineboost binnen te krijgen. Prei bevat bijvoorbeeld heel wat vezels, die je darmen goed doen. Broccoli is een vitamine C-bom, die voor je weerstand wel van pas komt. En najaarskampioen pompoen zit, net als wortel, vol bètacaroteen, een vorm van vitamine A, goed voor je ogen en huid.

2. Je tovert het snel op tafel

Een drukke werkweek, elke avond wel een hobby van een van de kinderen, een sinterklaasfeestje en een vroege kerstborrel met vriendinnen: de laatste weken van het jaar zijn altijd een beetje haasten. Soep is de ideale joker om in te zetten op drukke dagen, zeker wanneer die al bereid is en jij je soepvoorraad enkel in je winkelkar hoeft te droppen. Soep uit brik, gemaakt met 100% natuurlijke ingrediënten zoals die van Liebig, bevat net zoveel voedingsstoffen als verse soep. Je zet in een handomdraai een gezond, voedzaam en lekker maaltje op tafel, en van een grote soeppot kan het hele gezin smullen. Bovendien blijven bereide soepen lang houdbaar in de kast, dus sla er gerust een aantal in voor wanneer je weinig tijd hebt, maar wel gezond wil eten. En komt de vraag ‘mama, wanneer eten we nog eens tomatensoep met balletjes?’, dan hoef jij enkel de kast open te trekken om een glimlach op het gezichtje van je kroost te toveren.

3. Het is een lekker, hartelijk alternatief voor thee en koffie

De kou buiten vraagt om … juist, iets hartverwarmends. Ben je geen theeleut en laat je ook de baristaskills in menig hippe koffiebar liever aan je voorbijgaan? Op thuiswerkdagen achter je computer tussen twee meetings door, als vieruurtje nadat je net door de regen bent gefietst of voor je sportles als ideale kickstarter: een kommetje soep gaat er altijd in. In een mooie kom van keramiek is ook je honger naar dat perfecte Instagramplaatje gestild.

4. Je kunt er eindeloos mee variëren

Er is zoveel meer dan enkel de standaard juliennesoep. Niets dan goeds over klassiekers in de keuken, maar koken is vooral: spelen in de keuken. Voeg aan je tomatensoep met balletjes van Liebig bijvoorbeeld een lepeltje pesto toe, voor een vleugje Italië op je bord. Of mix pompoen met wortel voor een extra portie bètacaroteen. Een stevige erwtensoep krijgt dan weer een extra crunch met gebakken spekblokjes.

5. Het is een gezond tussendoortje

Koude, regenachtige dagen kunnen je zin in allerlei zoet en hartig lekkers als geen ander aanwakkeren. Zeker met de Sint in het land en vroege kerstfeestjes en -borrels is het moeilijk om de verleiding te weerstaan. Pepernoten, ovenhapjes, borrelnootjes, chocolade met karamel-zeezout … December is smullen! Toch een gezonde break nodig, maar zijn je cravings niet zomaar gestild met een appel of worteltjes met hummus? Zorg ervoor dat je altijd een kleine portie soep in de kast hebt, ideaal om de honger te stillen én om iets voedzaams binnen te krijgen. Voor een kleine crunch kun je makkelijk zelf broodcroutons roosteren in de pan. Of strooi wat zonnebloempitten over de soep. Geen fan van heldere bouillonsoep? Blijf zuinig met room, maar voeg een scheutje melk of wat zachte geitenkaas toe voor een zijdezachte textuur.

6. Je redt de restjes

Soep is zo veelzijdig dat je er werkelijk alle kanten mee uit kunt. Heb je nog een brik tomatensoep van Liebig in de kast staan? Rol verse balletjes van het kippengehakt dat je kocht voor een winterse ovenschotel en voeg wat basilicum toe die net te verslenst is om als garnituur te dienen. Of kan die juliennesoep nog een extra bite gebruiken? Snijd overgebleven spek van je zondagse omelet in reepjes, bak ze krokant en snipper ze over de soep. Oud brood is dan weer een enorm dankbaar ingrediënt om bij bereide soep te voegen. In de vorm van dobbelstenen kun je ze makkelijk zelf roosteren in de pan tot krokante croutons. Dat likje zure room van de chili con carne geeft erwtensoep dan weer een frisse toets. Het leven is al prijzig genoeg, toch? En door je te verwarmen aan een dampende kop soep, kan ook de verwarming weer een graadje lager.

Geen tijd om verse soep te maken of heb je geen groenten in huis? De bereide soepen van Liebig zijn 100% natuurlijk, zodat je je dagelijkse portie vitaminen, vezels en andere krachtpatsers in een handomdraai binnen hebt. Tomatensoep met kippenballetjes en pasta of wortel-pompoensoep: ontdek alle smaken in de supermarkt.