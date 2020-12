Lowie Frieton of Hakuna Patata: deze Belgische frituren hebben wel héél grappige namen

Een kleintje met stoofvleessaus en mayonaise, alstublieft! Vers gebakken friet is onze nationale trots. In elk dorp kom je wel een frietkot tegen. Zoals frituur ’t Dorp of Onder den Toren. Al pakken sommige uitbaters het origineler aan. Omdat de ‘Week van de Friet’ in volle gang is, gingen we op zoek naar opvallende frituurnamen. Als ode aan de vettige delicatesse en de heiligdommen die haar serveren.

Ons land telt veel frituren, heel veel frituren. Hoeveel het er exact zijn, weet niemand, maar volgens het netwerk van immaterieel erfgoed staat de teller op (ongeveer) 5.000. De charme van zo’n frietkot of een losstaand barrakje is ook typisch Belgisch. ““Als er iets is wat de Belgen bij elkaar houdt, is het wel de friet”, zei Peter Scholliers, professor emeritus aan de VUB en voedingshistoricus, eerder al aan HLN. “Frieten betekenen voor een Waal hetzelfde als voor een Vlaming: de frietcultuur zit in onze genen. Ze geven ons identiteit.”

De Logotheek

Omdat de maand december steevast begint met de ‘Week van de Friet’ mag onze culinaire trots best in de verf gezet worden. Daarom zetten we een aantal originele frituren op een rij, met de hulp van de hilarische Instagrampagina ‘De Logotheek’ van art director Katrien Vanderlinden, partner van presentator Steven Van Herreweghe. “Op het account vind je allerlei winkels en handelszaken met een speciaal logo. Blijkbaar slaat dat aan, want ik krijg steeds meer volgers en mensen sturen me ook foto’s door. (lachje) Intussen is 90 procent van al mijn posts aangeleverde content."

“Het is opvallend: ik krijg procentueel veel meer foto’s van frituren toegestuurd. Geen idee hoe het komt. Misschien zijn frituristen supercreatief? Soms denk ik: nu heb ik alles gezien. En dan nog passeert er een nieuwe frituurzaak met een hilarische naam. Hakuna Patata is er zo eentje. (lacht) Basic Frit is ook een van mijn favorieten. Die bevindt zich naar ’t schijnt pal naast een fitnesscentrum van Basic-Fit. Of Back to the Frituur. Dat is een zinspeling op ‘Back to the Future’, maar de uitbaters hebben ook de branding en de lay-out van de film gekopieerd. Dat maakt het voor mij helemaal af.”

“Zo’n origineel logo vertelt volgens mij ook iets over de eigenaars. Het is een blijk van zelfrelativering en humor, dus ik denk automatisch dat de mensen die er werken tof zijn. Of ik er sowieso zou gaan aanschuiven voor een kleintje met mayonaise? Als ze lekkere frietjes verkopen, uiteraard.”

1. Hans & Frietje

Knibbel, knabbel knituurtje, wie knabbelt er aan mijn frituurtje?

2. De Frietschap

De jongens van Xink zouden zeggen: “De Frietschap gaat nooit meer stuk!”.

3. Lowie Frieton

Een frietje voor de luxepoezen?

4. La Dolce Fritta

Voor het goede leven moet je in Puurs zijn.

5. Basic Frit

Calorieën knallen in Basic Frit!

6. Hakuna Patata

Hakuna Patata, ’t is maar hoe ge ’t ziet. Ge hebt geen zorgen, zorg maar dat je geniet!

7. Back to the Frituur

Wait A Minute, Doc. Are You Telling Me You Built A Time Machine ... out of frietjes?

