Liefde gaat door de maag: deze restaurants brengen romantiek bij je thuis voor valentijn

Lekker romantisch uit eten voor Valentijnsdag: het zit er niet in dit jaar. Gelukkig kan je het thuis ook gezellig maken. Met een gastronomisch takeawaymenu bijvoorbeeld. Zo maak je het jezelf makkelijk én steun je de horeca. Single? Nodig dan gewoon je bubbelcontact uit en leg jezelf eens in de watten. Wij selecteerden alvast 17 restaurants voor een culinaire topavond.

Antwerpen

1. Be my Valentine van Kommilfoo

Een valentijnsmenu aan de prijzige kant, maar je krijgt er heel wat voor terug. Vier verschillende hapjes, kreeftensoep, verschillende gerechten, met onder andere gemarineerde wilde zeebaars, gebakken skrei en gelakte kalfswangen, plus twee desserts. Hier kan je een week van eten.

Meer info: 95 euro per persoon. Online bestellen, afhalen op Vlaamsekaai 17, Antwerpen. Leveringen zijn mogelijk binnen een straal van 15 kilometer.

2. YUST a little love van Yust

Het restaurant van Yust staat bekend om z’n kleine gerechten om te delen, en dat is bij het takeawaymenu voor Valentijnsdag niet anders. Je hebt twee opties: vegan of met vis en vlees. Bij elk menu krijg je sowieso negen lekkere bordjes. Zin in een (extra) toetje? Je kan nog aardbeien met chocoladesaus en slagroom bijbestellen.

Meer info: 50 euro per persoon voor de vegan optie, 65 euro voor de andere optie. Online bestellen, afhalen op Coveliersstraat 6, Antwerpen.

3. A Loving Encounter van Fiera

Een jaar geleden deed Fiera de deuren open, en toen kwam corona. Makkelijk was het dus niet, maar het restaurant blijft niet bij de pakken zitten. Ook voor valentijn is een verrassing voorzien: een box om thuis een onvergetelijke date night te organiseren. Daarin zitten een cocktail, vier fijne amuses, vier smakelijke gangen én een sfeervolle playlist. Wie wil, kan all-out gaan en nog een extra bloemenboeket bestellen, een fles champagne of een set champagneglazen, ontworpen door Ann Demeulemeester.

Meer info: 79 euro per persoon. Online bestellen, afhalen kan op verschillende plaatsen, van Antwerpen tot Schilde.

Oost-Vlaanderen

4. All you need is love van Commotie

In de keuken van Commotie staat chefkok Thomas Gellynck, die zijn gerechten omschrijft als ‘echte smaakbommetjes’. Deze valentijnbox is er dus eentje voor de fijnproevers. Je kan je onder meer verwachten aan een amuse met oesterblaadjes, een kokossoepje als voorgerecht, ossenstaart of gekarameliseerde oorlof en een mousse van koffie en donkere chocolade. Nog een leuk extraatje: Thomas probeert zoveel mogelijk met lokale, biologische producten en zelfgekweekte kruiden te koken.

Meer info: 54 euro per persoon. Online bestellen, afhalen kan op Victor Braeckmanlaan 367, Gent.

5. Be my (veggie) valentine van RAAM

Sharing is caring. Of toch als het op je eten aankomt. Bij RAAM kan je een box bestellen met acht smakelijke gerechten om te delen, met je partner of bubbelcontact. Er is voor ieder wat wils, want je kan kiezen voor veggie of niet. Indien nodig kan je een extra kindermenu bestellen, of gaan voor aangepaste wijnen of een extra kaasbord.

Meer info: 78 euro per box voor de vegan optie, 80 euro voor de andere optie. Online bestellen, afhalen op Gentse Steenweg 136, Lokeren.

6. Take-away Valentine van Bachtekerke

Een weetje: het restaurant Bachtekerke kreeg ooit de prijs van ‘het terras van het jaar’ van de Gault&Millau-gids. Het is nog even geduld uitoefenen voor we weer van dat terras kunnen genieten. In afwachting kan je er wel lekkere maaltijden bestellen. Wil jij liever vis en je lief hertenfilet? Geen probleem. Je kan zelf je voorgerecht, hoofdgerecht en dessert kiezen.

Meer info: prijs per gerecht. Online bestellen, afhalen op Bachtekerkstraat 9, Bachte-Maria-Leerne.

West-Vlaanderen

7. Valentijnbox van Boury

Enkele maanden geleden kreeg het sterrenrestaurant nog Koning Filip en Koningin Mathilde over de vloer. En wat goed genoeg is voor ons koningspaar, is goed genoeg voor ons. Bij de valentijnbox krijg je onder andere een amuse met burrata, geroosterde Sint-Jakobsnoot en hoevekip dim-sum.

Meer info: 90 euro per persoon. Online bestellen, afhalen op Rumbeekesteenweg 300, Roeselare.

8. Let’s Valentine van L.E.S.S./Hertog Jan***Restaurant Group

Topchefs Gert De Mangeleer en Joachim Boudens, van het restaurant L.E.S.S. by Hertog Jan***, verzorgen met veel plezier jouw valentijnsmenu. Je krijgt vier gangen met heel wat lekkers zoals gemarineerde Noordzeebaars met gepofte puntpaprika, dimsum van Bresse kip en gesmoorde kreeft. Iedere gang is voorzien van een handige stap-voor-stap instructiefiche zodat je alles in een handomdraai op tafel tovert.

Meer info: 89,5 euro per persoon. Online bestellen, afhalen op verschillende plaatsen, van Zedelgem tot Knokke.

9. The Valentine’s Sharing Box van Frenchette

Volledig scherm © Frenchette

Het team van Frenchette staat klaar om je een zalige valentijnsavond te bezorgen. Het enige risico? Een mogelijke indigestie achteraf. Naast canelloni, verse tartaar, een groententaartje, champignons met gerookt spek en een brownie van amberchocolade, krijg je ook een ready-to-serve cocktail (of mocktail) en een playlist.

Meer info: 90 euro voor 2 personen. Online bestellen, afhalen op Leopold-II laan 1, Oostende. Thuislevering mogelijk in regio met postcode 8400.

Limburg

10. Valentijn bij Rosch

Restaurant Rosch biedt een feestelijk menu, met oesters, ravioli van varkenswangetjes, BBQ spitskool en nog zo veel meer. Je kan je verwachten aan intense smaken die op een elegante manier worden gebracht.

Meer info: 60 euro per persoon. Online bestellen, afhalen op Dorpstraat 34, Hasselt.

11. Love is in the air van Ogst

Chef Sébastien Wijgaerts bedacht een feestmaal geschikt voor een romantische tête-à-tête. Denk aan een hapje met oesters, gebakken inktvis, hoevekip met truffel en twee snoepjes voor bij de koffie. Het menu kan je verder nog aanvullen met wijn naar keuze.

Meer info: 75 euro per persoon. Online bestellen, afhalen op Ridder Portmansstraat 4, Hasselt.

12. Valentine Experience van Altermezzo

Chef Jo Grootaers van Altermezzo voorziet met veel plezier een viergangenmenu. Om een tipje van de sluier op te lichten: bij een van de gerechten krijg je een sint-Jakobsvrucht, aardpeer en dashi van gerookte paling, afgewerkt met hazelnoot. De valentijnbox kan nog uitgebreid worden met extraatjes, zoals een assortiment Belgische kazen. Voor gezinnen is er ook een kindermenu.

Meer info: 80 euro per persoon. Online bestellen, afhalen op Bilzersteenweg 366, Tongeren.

Vlaams-Brabant

13. Valentine Sharing Box van Harte Troef

Harte Troef is een gevestigde waarde in Aarschot, zeker als het gaat om comfortfood. In deze box zitten dus vooral simpele sharing gerechtjes. Waaronder: love bits (ofwel hapjes), vier smaakvolle bowls met koude vlees- en visbereidingen, en dan nog vijf warme gerechten. Perfect om uitgebreid te tafelen tot in de late uurtjes.

Meer info: 45 euro per persoon, inclusief een fles cava. Online bestellen, afhalen op Langestraat 34, Aarschot.

14. Valentino Box van Baracca

Een restaurant dat door menig Leuvenaar wordt aangeraden voor een avondje uit: Baracca. Je eet er naar ’t schijnt de lekkerste en meest luchtige pizza’s, maar ook de hapjes om te delen zijn top. “Onze box is hot, heavy en helemaal klaar voor jou en je lover(s) deze Valentijn”, zo staat er te lezen op de site. “Je krijgt een sexy zevengangen menu, elk gerecht is gemaakt met amore en elke combinatie van ingrediënten een match made in heaven.” Dat belooft.

Meer info: 75 euro per persoon. Online bestellen, afhalen op Tiensestraat 34, Leuven. Thuislevering is ook mogelijk.

15. Valentijn bij EssenCiel

Dankzij chef Niels Brants kan je thuis aan tafel schuiven en je buik rond eten. Hij serveert, jij warmt op: een viergangenmenu met onder meer hapjes, zeeduivel en gevulde kwartel. En dat alles van sterrenkwaliteit, natuurlijk.

Meer info: 75 euro per persoon. Online bestellen, afhalen op Naamsestraat 47, Leuven.

Brussel

16. Romeo box van Gabriella

Volledig scherm © Gabriella

Bij Gabriella kan je een box op maat samenstellen. Je selecteert waar jij zin in hebt, uit 4 antipasti, 4 primi, 2 secondi en 3 dolce. Bijna goed om keuzestress van te krijgen. Voor een boozy valentine kan je ook nog een (of meerdere) cocktails toevoegen aan je bestelling.

Meer info: prijs per gerecht. Online bestellen, afhalen in Elsene of Ukkel. Leveringen zijn mogelijk in en rond Brussel.

17. Kiss van Osteria Romana

Volledig scherm © Osteria Romana

Last but not least hebben we een specialleke om deze lijst af te sluiten. Het Italiaans restaurant Osteria Romana pakt namelijk uit met een ‘KISS’-formule voor Valentijn. Oftewel: risotto alla Crema di Scampi in blik. Naar verluidt heerlijk zacht en romig, en vooral met veel liefde bereidt door chef Filippo La Vecchia.

Meer info: 25 euro per blik. Online bestellen, afhalen op Legrandlaan 13, Brussel.