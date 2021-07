Lekkers voor op de camping tot op het strand. Sandra Bekkari tipt 5 perfecte gerechten voor op reis

Dé hit van het moment op Instagram en goedge­keurd door Oprah: deze multifunc­ti­o­ne­le pan wordt ‘Le Creuset voor millenni­als’ genoemd

27 juli Oprah Winfrey noemt het de ‘keukentovenaar’. Het merk zelf vergelijkt zich liever met Le Creuset, ‘maar dan voor millennials’. Deze befaamde pan geraakte al meer dan tien keer uitverkocht en in totaal plaatsten zo’n 50.000 mensen zich op een wachtlijst om hem te kunnen bemachtigen. Naast ontzettend Instagramwaardig zou de Always Pan van Our Place ook heel praktisch zijn. In totaal vervangt ie namelijk acht verschillende keukenpotten. Een terechte hype of overrated? Wij sommen alles op dat je moet weten over deze pan.