Lekker en verfrissend: 5 gemakkelijke recepten om zelf gezonde ijsjes te maken

regio Mechelen-Kempen Het ijsjessei­zoen is begonnen! Hier vind je de lekkerste adresjes in de regio

29 maart Het kwik stijgt richting 20°C, en dat kan maar één ding betekenen: het ijsjesseizoen is begonnen! Een degelijke bol vanille of toch maar een fruitig smaakje, met discobolletjes erop of liever chocoladesaus, in een potje of op een hoorntje? Er is voor elke ijsjesliefhebber wat wils. Wij lijsten alvast de acht leukste plekjes in de regio op waar je terecht kan voor het koude goud.